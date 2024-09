Mauro Tramonte ganhou direito de resposta no último bloco do debate

O deputado estadual Mauro Tramonte, candidato do Republicanos à Prefeitura de Belo Horizonte, ganhou direito de resposta após ataques durante o debate desta quarta-feira (11/9) na TV Alterosa. O parlamentar foi atacado por suas ligações como apresentador de televisão ao mesmo tempo em que trabalha como deputado estadual na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Veja o pronunciamento de Tramonte

“É muito triste quando alguém sobe na tribuna e vem atacar um apresentador de televisão. No caso, eu, Mauro Tramonte, que defendo você há 16 anos. Vocês sabem do meu compromisso com todos vocês, sabem aquilo que eu faço. Estou preparado para ser o prefeito. Não sou um curioso que caiu aqui de paraquedas e disse: ‘eu sou apresentador e vou ganhar a eleição’. Eu sou um apresentador, mas tenho propostas.

Vou ser o prefeito de Belo Horizonte que vai resolver muita coisa, vai ter coragem para mudar. Não adianta tentar denegrir o meu nome, porque não vai conseguir. O povo me conhece. Quando a gente tá com o povo, estamos com Deus.

O que incomoda muitos aqui são vocês, meus amigos e minhas amigas, estarem comigo. O povo está me defendendo. O povo está acreditando em mim, e isso incomoda muita gente. Fiquem tranquilos, eu vou continuar defendendo vocês até o último minuto, e como prefeito vou defender mais ainda”