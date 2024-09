Com clima tranquilo nos bastidores e acirramento diante das câmeras, os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte participaram, na tarde desta quarta-feira (11/9), do debate promovido pela TV Alterosa, na sede do jornal Estado de Minas. Enquanto os candidatos confrontavam as propostas uns dos outros, os vices se reuniam em pequenos grupos para observar o desempenho de seus líderes.



Os cinco candidatos chegaram por volta das 16h30, todos se cumprimentaram e compartilharam momentos de descontração com brincadeiras entre si. O primeiro a aparecer foi Gabriel Azevedo (MDB), que fez piadas e elogiou seu vice, Paulo Brandt (PSB). Logo depois, Mauro Tramonte (Republicanos) chegou acompanhado de Luisa Barreto (Novo) e assessores ligados ao ex-prefeito Alexandre Kalil.

Diferentemente de Gabriel, Tramonte ficou pouco tempo no local destinado para os candidatos e preferiu se manter concentrado, se reunindo com sua equipe antes de entrar nos estúdios da TV. Bruno Engler (PL) foi o próximo a chegar. Preocupado com o sorteio que o colocou por último em vários embates, afirmou estar preparado para o debate. Acompanhado da vice Coronel Cláudia (PL), Engler cumprimentou os outros candidatos.

O penúltimo a chegar foi Rogério Correia (PT), acompanhado da ex-deputada Jô Moraes (PCdoB) e de outros assessores do PT, incluindo o presidente do partido em BH, Guilherme Jardim, o Guima. Duda Salabert (PDT) foi a última a entrar, acompanhada de seu vice Francisco Foureaux e do marketeiro Vitor Colares. Assim como Tramonte, preferiu ficar com seus assessores.

Todos os candidatos lamentaram a ausência do prefeito Fuad Noman (PSD), apelidado de “fujão”. Carlos Viana (Podemos), que também não participou, virou piada. Na avaliação dos candidatos, o senador desistiu da corrida eleitoral e só está concorrendo por causa do compromisso que fez com o secretário da Casa Civil, Marcelo Aro, para colocar Castellar Neto (PP) no Congresso Nacional.

Os vices

Durante o debate, os vices e alguns assessores assistiam ao confronto no mesmo lugar, porém em grupos separados. Apesar do clima amistoso que se instalou anteriormente, os grupos faziam comentários entre si e foram raros os momentos de descontração. As poucas vezes foram marcadas por risadas com os ataques feitos nos estúdios.

Os candidatos

Após o confronto, cada candidato avaliou sua participação. Gabriel, que protagonizou momentos mais acalorados, afirmou estar satisfeito com seu desempenho. Tramonte lamentou as discussões e disse sentir falta de propostas concretas. Engler, Correia e Salabert mostraram confiança, mencionando suas pesquisas internas.