Tramonte deu início a série de debates no Minas Tênis Clube "Encontro com candidatos"

O deputado estadual e candidato à Prefeitura de Belo Horizonte Mauro Tramonte (Republicanos) participou na manhã desta quinta-feira (12/9) do "Encontro com Candidatos", série de debates com os postulantes à gestão municipal. O evento foi promovido pelo Minas Tênis Clube, em parceria com o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Belo Horizonte (Codese-BH) e a Federação dos Clubes de Minas Gerais (Fece-MG).





Durante o encontro, Tramonte criticou duramente a administração atual, especialmente pela "falta de diálogo" com diversos setores e pela "burocracia excessiva" da prefeitura. Segundo ele, a capital está "parada no tempo". “Belo Horizonte não representa nada, somos uma cidade de nada”, disse, destacando a necessidade de incentivar a cultura, turismo e gastronomia para alavancar o desenvolvimento econômico da cidade. "É o que mais gera renda", afirmou.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

"O que Belo Horizonte representa hoje para o país? Eu não sei. Não representa nada. Nós não somos uma cidade de turismo, de negócio, nós não somos uma cidade de nada. Nós temos que dar direcionamento para Belo Horizonte”, opinou.

Tramonte ainda afirmou que, quanto mais estuda a cidade, mais problemas encontra. Ele destacou que seu plano de governo foi elaborado com base em conversas com "pessoas técnicas, que conhecem Belo Horizonte", e prometeu formar o secretariado "mais técnico que a capital já viu". Caso seja eleito, o candidato garantiu que as "portas estarão abertas" para todos os setores. "A prefeitura não pode ficar de portas fechadas, onde as pessoas não têm como chegar e bater na porta para resolver os problemas", afirmou.





O deputado também criticou a burocracia enfrentada pelos clubes, mencionando que o sistema de informatização da prefeitura está defasado e ressaltando que terá "muitos desafios". Segundo ele, seu governo não terá "medo de encarar os problemas", caso seja eleito. "Hoje o sistema de informatização da prefeitura está totalmente atrasado, é na base do papel e do e-mail, as secretárias não conversam”, criticou. "Eu acompanho os clubes há muito tempo e sei as dificuldades que os clubes passam. A gente sabe que a burocracia é uma coisa impressionante", completou.





Em relação à mobilidade urbana, Tramonte disse que pretende implementar um sistema de gerenciamento dos semáforos que funcione de forma sincronizada. Além disso, expressou preocupação com a população em situação de rua, destacando: "Não podemos deixar essas pessoas como se fossem invisíveis."

Outra proposta de Tramonte é criar uma agenda de eventos periódicos, a cada dois meses, com o objetivo de estimular o turismo em Belo Horizonte. "Belo Horizonte só faz Festa Junina e Carnaval. Quero trazer o turismo para Belo Horizonte", disse.





O candidato também pretende incentivar o esporte e o lazer de forma democrática, estabelecendo parcerias com os clubes da capital mineira. "Vai ter espaço para gente criar parcerias. Parece que para prefeitura quem empreende é inimigo. Comigo, Belo Horizonte vai ter um prefeito de novo", disse.





Durante o encontro de hoje, o Minas Tênis Clube, o Codese-BH e a Fece-MG apresentaram ao candidato um documento com várias demandas, que abrangem desde o desenvolvimento da cidade e a promoção da regulação urbana até a concessão de incentivos fiscais.









Encontros no Minas Tênis Clube

O Minas Tênis Clube, em parceria com o Codese-BH e a Fecemg, promove um encontro com os candidatos à prefeitura de Belo Horizonte, permitindo que os sócios do clube conheçam suas propostas, ideias e soluções para os desafios da cidade.



Confira a agenda dos próximos encontros: