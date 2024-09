O candidato do PL à Prefeitura de Belo Horizonte, Bruno Engler (PL), visitou a sede da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio-MG), no hipercentro da capital, na manhã desta segunda-feira (16/9).

Durante o compromisso de campanha, Engler prometeu revisar o Código de Posturas da cidade. "A gente tem um compromisso de rever o código de posturas; hoje, a gente entende que ele engessa muito a atividade comercial, para que o comerciante tenha mais liberdade", disse.

Como exemplos, o candidato do PL citou a normatização de placas e anúncios luminosos de estabelecimentos comerciais. "O comerciante, hoje, não pode ter duas placas", afirmou. "Isso aí é uma coisa que impede que o comércio avance: a gente quer liberar a questão de ter mais de uma placa", concluiu.

Quanto aos luminosos, Engler também prometeu regras mais flexíveis. "O anúncio luminoso, da iniciativa privada, auxilia a iluminação pública. E quem paga a conta é o comerciante", opinou. O candidato ainda aproveitou para criticar a atual gestão municipal. "A Prefeitura hoje é adversária, para não dizer inimiga, daqueles que geram emprego, renda e oportunidades em nossa capital", opinou.

Oportunidades para mulheres vítimas de violência doméstica

Outra promessa do candidato do PL é a de permitir melhores condições para que mulheres em posição de vulnerabilidade possam entrar no mercado de trabalho. De acordo com ele, essa demanda partiu da Coronel Cláudia, vice de Engler na coligação. "Muitas das mulheres vítimas de violência doméstica tinham receio de denunciar seus abusadores porque dependiam financeiramente deles", declarou.



"Então, a gente está colocando também uma medida para que a gente possa fazer cursos de requalificação profissional para mulheres vítimas de violência, para que a gente possa estar buscando um emprego, uma fonte de renda para elas", pontou o candidato.