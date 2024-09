Companheiro de chapa de Gabriel Azevedo (MDB), Paulo Brant (PSB), candidato a vice-prefeito de Belo Horizonte, criticou a falta de atenção dada à área da cultura durante a campanha eleitoral.

Em sabatina do Estado de Minas, realizada nesta quinta-feira (19/9), Brant disse que a cultura deve permear todas as políticas públicas e não apenas setores isolados em secretarias específicas.

"Acho que cultura e meio ambiente são duas coisas que idealmente não devem ficar colocadas em uma 'caixinha'. Claro que você pode até ter Secretaria do Meio Ambiente, de Cultura, mas são coisas que devem permear todas políticas públicas. Tudo tem a ver com cultura, no sentido não só de arte, na parte da educação. A cultura, as artes são uma janela de possibilidade melhoria de vida das pessoas. As pessoas quando têm acesso a um instrumento musical, a dança, ao teatro, isso transforma a vida", disse o candidato.

Para Brant, a cultura é a "seiva da cidade". Ele cita como exemplo a questão do lixo. Para ele, o hábito de jogar lixo no chão é uma "cultura" que pode ser combatida com "campanhas culturais inteligentes".

"A prefeitura ao invés de gastar dinheiro dizendo 'eu fiz isso, eu fiz aquilo' pega essa dinheirama toda e faz campanhas educativas inteligentes, transformando essa questão de não jogar lixo na rua no orgulho da cidade. Vamos transformar Belo Horizonte na cidade mais limpa do Brasil e mais gentil no trânsito. O trânsito é horrível, mas se as pessoas fossem um pouco mais polidas no trânsito, um pouco mais gentis, isso é cultura", disse.

Ele também destacou a importância de estimular a cultura regional em bairros mais afastados da Região Centro-Sul, como Venda Nova e Alípio de Melo. "A gente fica muito na Região Centro-Sul, no Alípio de Melo, em Venda Nova, tem iniciativas culturais geniais. Não é a prefeitura que faz a cultura, é a população, mas a prefeitura tem que estimular liderar apoiar com lei de incentivo", disse.

