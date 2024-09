A candidata à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Duda Salabert (PDT), afirmou que as pesquisas eleitorais querem sabotar sua candidatura e que ela estima que tenha cerca de 500 mil votos no primeiro turno.

"O que estou vendo é que tem pesquisas que querem sabotar e não ter uma travesti no segundo turno, mas Belo Horizonte reconhece o trabalho que nós fizemos e a trajetória que nós temos", afirmou.

No último estudo divulgado pelo Datafolha na quinta-feira (19/9), Duda Salabert apareceu em quarto lugar com 9% das intenções de voto, atrás de Mauro Tramonte (Republicanos), com 28%; Fuad Noman (PSD), 18%; e Bruno Engler, com 18%.

"A gente tem hoje em Belo Horizonte cerca de 500 mil votos. Estaremos em primeiro lugar", disse de forma otimista.

Ao ser questionada sobre de onde saiu esse número, ela afirmou que a estimativa é fruto da relação que ela vem tendo com a população nas ruas e agendas.

"Vem do acolhimento que tenho passado por todas as regionais que estou passando e sentindo", afirmou. Neste sábado (21/9), Duda Salabert visitou o terreiro Ilê Asé Sòpònnòn, na região Leste da capital mineira.

A candidata usou a eleição de 2016 como parâmetro para justificar seu otimismo. "Se pegar, por exemplo, a eleição de 2016, foi para o segundo turno quem tinha 300 mil votos. Eu, como deputada federal, fiz quase 100 mil votos em Belo Horizonte".

No pleito municipal de 2016, o candidato João Leite (PSDB) foi para o 2º turno com quase 396 mil votos, junto a Alexandre Kalil (à época no PHS), que recebeu quase 315 mil votos.