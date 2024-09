A candidata a prefeita de Belo Horizonte pelo PDT, Duda Salabert, visitou um terreiro de umbanda no Bairro Paraíso, na Região Leste, na manhã deste sábado (21/09). Salabert afirmou estar em constante diálogo com as religiões de matrizes africanas e, se for eleita, irá tornar BH a capital nacional do combate ao preconceito.





No projeto, segundo Duda, as escolas terão um papel fundamental. "É muito importante os terreiros terem contato com as escolas e as escolas com os terreiros, isso está previsto na lei, mas muitas escolas não cumprem justamente porque não é uma prioridade na estrutura municipal o combate ao preconceito”, explica a candidata.





“Eu sou a única candidata que carrega no corpo a chaga e a marca da violência. Isso irmana a minha relação com as religiões que mais sofrem preconceito. Eu vou onde o preconceito está”, destaca.









Duda ainda sinaliza que as religiões podem ser incluídas em sua gestão como recurso pedagógico e cultural. “Eu reconheço que estamos em um Estado laico e a política pública tem que ser construída nessa perspectiva porque assim está na Constituição. Mas estamos enfrentando uma crise climática, e as religiões na sua pluralidade e dimensão ecumênica, podem mostrar para a sociedade um ponto de vista pedagógico de como podemos superar essa crise e ter uma relação mais respeitosa com o meio ambiente”, detalha Salabert.