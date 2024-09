Mauro Tramonte (Republicanos), deputado estadual e candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), prometeu dar apoio aos hospitais filantrópicos da capital mineira, caso seja eleito. Na manhã desta segunda-feira (23/9), Tramonte visitou o Hospital Maternidade Sofia Feldman, acompanhado de sua vice, Luísa Barreto (Novo), e do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil.

No local, o candidato ouviu as demandas dos profissionais da saúde e destacou a importância dos serviços da maternidade para a população. Tramonte foi questionado por um dos funcionários se pretende destinar uma parte do orçamento aos hospitais filantrópicos. O deputado estadual afirmou que é preciso estudar a viabilidade, ressaltando que é preciso cortar gastos desnecessários para investir mais recursos na área da saúde.





“Nós vamos estudar a possibilidade de ajuda. Houve um corte na saúde nos últimos anos, mas isso não vai acontecer conosco. Nós vamos investir na saúde e nós vamos trazer recursos. Se for preciso, nós vamos buscar. Nós precisamos ajudar, não podemos deixar do jeito que está. As pessoas estão trabalhando no vermelho, mas estão se dedicando. E por outro lado, você vê uma prefeitura que nem aqui vem, nem aqui pisou, nem sabe o que está acontecendo no hospital de grande importância desse jeito, que é o Sofia Feldman”, disse.

O candidato também ressaltou que não pretende aumentar o número de maternidades na capital mineira, mas dar mais apoio aquelas que já prestam serviço à população. “Nós temos que dar o apoio necessário. Sofia Feldman, por exemplo, é uma referência em maternidade, em unidade neonatal, em parto humanizado. Aqui se fazem 900 partos por mês. Nós queremos fazer uma parceria. Não precisamos abrir mais maternidades, nós temos uma maternidade aqui maravilhosa que atende aí Belo Horizonte e também muita gente de outras cidades aí”, disse.