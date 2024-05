Uma dos maiores unidades neonatais do país, o Sofia Feldman tem seus leitos direcionados 100% para o Sistema Único de Saúde (SUS). E agora, a conscientização e acolhimento a mulheres, gestantes e puérperas também está disponível no Shopping Estação. A parceria com centro comercial promove conscientização perinatal, saúde da mulher e da criança para além dos muros da instituição durante todo o mês de maio. A ação começou no último sábado, 11 de maio.

O "Espaço Sofia" passa a ocupar um espaço de 48 m² no 2º piso do Estação BH, levando às pessoas, que por lá passarem, um pouco do que é a experiência de ser atendido na maternidade. Com funcionamento ao longo de todo o mês, o espaço vai contar com oficinas, que vão desde sessões de relaxamento a orientações às gestantes, passando pelas mais diversas atividades. Além disso, o espaço conta com arrecadação de fraldas, para apoiar mulheres e bebês assistidos pela maternidade, além de incentivar a doação de sangue – uma fonte crucial para o momento do parto – na Fundação Hemominas, localizado no 4° piso do empreendimento.

"É uma iniciativa muito importante para dar visibilidade para comunidade do trabalho que o Sofia faz, que é um hospital filantrópico com atendimento 100% SUS e que tem o controle social como parceiro. Durante o mês de maio terão oficinas e atividades aqui para a comunidade conhecer o nosso serviço. Queríamos agradecer muito à administração do Shopping Estação BH por nos dar esta oportunidade", celebra Tatiana Coelho Lopes, diretora executiva do hospital.

O 'Espaço Sofia' passa a ocupar um espaço de 48 m² no 2º piso do Estação BH Sofia Feldman/ Divulgação

O "Espaço Sofia" também tem como objetivo, trazer informações e desmistificar fatos acerca da gestação, dos métodos contraceptivos, parto, aleitamento materno, cuidados com o bebê e muito mais, estreitando os laços entre o hospital, o Shopping e a comunidade. “É com imenso orgulho que nosso Shopping se torna o lar de um espaço tão essencial, especialmente ao lado do Sofia Feldman, que desempenha um papel fundamental no acolhimento de mulheres durante a gestação e a maternidade. Esperamos que este seja o início de uma parceria frutífera e duradoura", celebra a gerente de marketing, Ludmila Martins.

SERVIÇO



Sofia Feldman no Estação BH

Quando: a partir de sábado, 11 de maio

Local: Shopping Estação BH - Av. Cristiano Machado, 11833 - Vila Clóris, 2º piso

Horário: Diariamente das 14h às 20h