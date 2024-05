Em média são 50 a 80 mulheres beneficiadas, por semestre, com ações focadas na promoção da saúde da pele e da mulher. Em mais uma ação social, os alunos do curso de fisioterapia da Estácio Belo Horizonte, realizarão, nesta quinta-feira (16), no campus Floresta, procedimentos de revitalização da pele seguido de uma massagem facial, além de entregarem cartilhas sobre prevenção contra o câncer de pele. Não é necessário inscrição e podem participar mulheres de todas as faixas etárias.

Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca), são esperados em Minas Gerais mais de 26 mil novos casos da neoplasia de pele não melanoma não melanoma e 900 registros de melanoma por ano.



"A iniciativa já ocorreu umas dez vezes, ou seja, já se mantêm há uns cinco anos", explica a professora Francielli Brito. Todo semestre em que é ofertada a disciplina dermatofuncional e saúde pélvica, os alunos realizam dinâmicas voltadas à saúde da comunidade acadêmica e ao público externo. A estimativa é que 36 alunos da disciplina Dermatologia e 42 da Saúde da Mulher participem do evento, na parte da manhã (7h30 às 10h30) e à noite (18h30 às 21h).

Sob coordenação da professora Francielli, os alunos realizarão, na parte da noite, dinâmicas interativas com informaçoes sobre o climatério, distribuição de cartilhas sobre infecções sexualmente transmissíveis (IST's) e direcionamento de condutas clínicas para a saúde e autoestima da mulher. Somente o papilomavírus humano (HPV) 16 e 18 são responsáveis por 70% dos cânceres do colo do útero e lesões pré-cancerosas, de acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).



E para quem não pode comparecer, a Clínica Escola da Estácio atende diariamente a comunidade no campus Floresta, com agendamento prévio. O agendamento para as áreas de fisioterapia, enfermagem e nutrição, devem ser feitos pelo telefone: (31) 3270-1525. O serviço é gratuito e têm a participação de alunos da própria universidade, como parte do programa de estágio supervisionado, tornando-se benéfico para os graduandos e também para a comunidade.

Serviço:

Cuidados com a pele e saúde da mulher

Quando: 16/5 (quinta-feira)

Horário: das 7h30 às 10h30: revitalização da pele, massagem/das 18h30 às 21h: revitalização da pele, massagem e palestra sobre saúde da mulher

Local: Estácio Floresta (Avenida Francisco Sales, 23)

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.