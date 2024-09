Rogério Correia fez corpo a corpo com eleitores na regional Nordeste de BH

O deputado federal Rogério Correia (PT), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, intensificou o corpo a corpo e realizou uma caminhada pelo bairro Ribeiro de Abreu, na região Nordeste da capital, neste domingo (22/9). Segundo o petista, a região carece de desenvolvimento e possui muitos problemas.

Uma das principais propostas de Correia para combater os índices de pobreza na capital é criar o “Bolsa BH”. “Ali nós escutamos dos eleitores solicitações para melhorias das condições de vida. Eu expliquei que nós temos um projeto que vamos executar com 2% do Orçamento e vai ser ampliação de R$ 300 para todos que recebem Bolsa Família mensalmente, para que a gente possa acabar com a fome e ao mesmo tempo trabalhar para retirar famílias da miséria”, disse.

A expectativa da campanha petista é que o programa atenda a pouco mais de 131 mil famílias e 326 mil pessoas usando 2,42% do orçamento da prefeitura - aproximadamente R$ 473,9 milhões. Para o próximo ano, a prefeitura prevê uma arrecadação de R$ 17,83 bilhões e gastos de R$ 17,91 bilhões. O resultado enviado na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) indica um déficit de R$ 77,5 milhões.

Na agenda, o candidato também recebeu demandas como creche e pré-escola em tempo integral, além de obras de saneamento e moradia. Correia ainda se disse feliz em ver o apoio que recebeu de eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Fiz questão de ir lá e fiquei impressionado de ver como eles gostam do Lula e proclamam que irão votar no candidato indicado pelo Lula. Tive uma recepção magnífica”, completou.

Mais tarde, junto da sua vice Bella Gonçalves (Psol), Rogério Correia realizou uma carreata pelo bairro Ouro Preto, na Pampulha, e depois participou do aniversário de 40 anos da União da Juventude Socialista (UJS).