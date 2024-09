O deputado federal Rogério Correia (PT), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), prometeu criar o programa Bolsa BH para combater a fome na capital mineira. Em uma agenda realizada no Restaurante Popular Herbert de Souza nesta quinta-feira (12/9), o petista detalhou a proposta, que, se implementada, pode garantir uma transferência de renda de R$ 300 para os beneficiários do Bolsa Família.

A expectativa da campanha petista é que o programa atenda a pouco mais de 131 mil famílias e 326 mil pessoas. Segundo Rogério Correia, cerca de 400 mil pessoas enfrentam insegurança alimentar na cidade.

“Se não fosse a ajuda dos programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, teríamos em Belo Horizonte um quadro ainda pior. É preciso fazer mais. Por isso, vou criar o Bolsa BH: um programa de transferência de renda que vai acabar com a fome em Belo Horizonte”, declarou.

Atualmente, Belo Horizonte possui cinco restaurantes populares. A primeira unidade foi aberta em 1994 na Avenida do Contorno, durante a gestão do então prefeito Patrus Ananias (PT), que acompanhou Correia na visita. Outras duas unidades estão localizadas no Centro, enquanto as regiões na extremidade da cidade, Venda Nova e Barreiro, possuem uma unidade cada.

Ainda segundo o petista, será reservado 2,42% do orçamento da prefeitura para o programa, o que representa aproximadamente R$ 473,9 milhões. Para o próximo ano, a prefeitura prevê uma arrecadação de R$ 17,83 bilhões e gastos de R$ 17,91 bilhões. O resultado enviado na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) indica um déficit de R$ 77,5 milhões.

“Nós vamos resgatar o protagonismo de um governo que olha para as pessoas, que cuida de gente. Sabemos como fazer isso. Não é à toa que Patrus Ananias foi um dos melhores prefeitos que Belo Horizonte já teve. Célio de Castro também. O PT é um partido comprometido com a questão social. O restaurante popular, por exemplo, é uma de nossas realizações. Juntos, nós vamos fazer mais”, completou Rogério Correia.