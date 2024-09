No Vale do Aço, a cidade de Ipatinga enfrenta uma disputa complicada nas eleições municipais de 2024. O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), que tem como polêmico candidato à Prefeitura de São Paulo, registrou duas candidaturas para o cargo de chefe do Executivo municipal: a do ex-vereador Jadson Heleno, conhecido como o “Marçal de Ipatinga”, e a do cientista político Michel Neves Winter, que concorre sob o nome de urna “Winter Bolsonaro”.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), a situação configura um caso de “dissidência partidária do PRTB”. Isso ocorre porque foram solicitados registros distintos no partido: um como integrante da Coligação “Transforma Ipatinga”, com Jadson Heleno, e outro como partido isolado, com Michel Winter.

O registro do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) foi considerado válido para a participação do PRTB na coligação com o partido Podemos, conforme decisão da juíza Flávia Birchal de Moura, no processo nº 0600186-60.2024.6.13.0131 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A ação de impugnação contra a chapa foi solicitada por Michel Winter.

Com base nesse julgamento, o TRE decidiu que a juíza indeferiu o registro de candidatura de Winter no processo nº 0600124-20.2024.6.13.0131, solicitado por Jadson Heleno e registrado na tarde de quarta-feira (12/9). Assim, Winter Bolsonaro não está mais oficialmente concorrendo ao cargo de Executivo.

A decisão da juíza também deferiu o registro de Jadson Heleno na coligação PRTB/Podemos, no processo nº 0600187-45.2024.6.13.0131. Com isso, foi determinado que o tempo de horário eleitoral do PRTB fosse destinado à campanha de Jadson Heleno.

No entanto, segundo a Divulgação de Candidatos e Contas Eleitorais do TSE, o nome de Michel Winter ainda aparece como “Concorrendo” nas eleições municipais, assim como o nome de Jadson Heleno.

Na Divulgação de Candidatos e Contas Eleitorais, do TSE, ambos os candidatos compartilham a tarja "Concorrendo" Reprodução

A reportagem entrou em contato com a diretoria estadual do PRTB e, até a publicação desta matéria, não obteve retorno. O espaço permanece aberto para um pronunciamento.

Marçal x Bolsonaro

Apesar de as figuras “originais” manterem uma relação de proximidade, com algumas ressalvas, o embate eleitoral em Ipatinga se caracteriza pela disputa entre um ‘Marçal’ e um ‘Bolsonaro’. Isso porque Jadson Heleno, candidato da coligação PRTB/Podemos, é conhecido como o "Marçal de Ipatinga".

Nas redes sociais, o candidato adota uma tática de publicidade similar à do ex-coach, marcada por vídeos curtos que apresentam frases polêmicas e compartilháveis, além de usar um boné azul com "J28", semelhante ao de Marçal.

Por outro lado, Winter é um representante explícito do bolsonarismo. Nas redes sociais, o ex-candidato compartilha inúmeras publicações do clã Bolsonaro e optou pelo nome de urna "Winter Bolsonaro".