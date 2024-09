O deputado estadual Bruno Engler (PL) lidera a corrida pela Prefeitura de Belo Horizonte, com 25,2% das intenções de voto, segundo a pesquisa do instituto Atlas Intel. O levantamento ainda revela um empate técnico entre quatro candidatos no segundo lugar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Numericamente, o deputado estadual e apresentador de televisão Mauro Tramonte (Republicanos) aparece à frente dos concorrentes, ficando em segundo lugar, com 15,3%. Contudo, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais, o parlamentar empata com o candidato Gabriel Azevedo (MDB), que tem 14,4%; com Duda Salabert (PDT), com 13,7%; e com o atual prefeito Fuad Noman (PSD), com 13,5%.

Apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o deputado federal Rogério Correia (PT) aparece em quinto, com 10% de menções. Indira Xavier, da Unidade Popular, possui 1,1%, e o senador Carlos Viana (Podemos), com 1%.

Lourdes Francisco, do Partido da Causa Operária (PCO), possui 0,4%, enquanto Wanderson Rocha, do Partido Socialistas dos Trabalhadores Unificado (PSTU), não pontuou. O número de indecisos foi 4,1%, e o de eleitores que pretendem votar banco ou nulo foi de 1,2%.

A pesquisa Atlas Intel ouviu 1.598 eleitores belo-horizontinos entre os dias 17 a 22 setembro, por meio de coleta aleatória via questionário estruturado web, e com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número MG-06581/2024.

Segundo turno

O levantamento ainda simulou eventuais cenários de segundo turno envolvendo Bruno Engler. O candidato bolsonarista venceria em apenas duas situações: no embate com Rogério Correia (41% contra 36% do petista) e contra Carlos Viana (37% contra 20%).

O atual prefeito Fuad Noman venceria Engler por 48%, contra 39% do bolsonarista. No caso, 11% dos entrevistados estão indecisos, enquanto 2% votariam em branco ou nulo.

O vereador Gabriel Azevedo marca 43% contra Engler, que recebe 33% das intenções de voto no cenário. 21% dos eleitores estão indecisos, enquanto 2% votam em branco ou nulo.

Mauro Tramonte ganharia por 4 pontos percentuais. Nesse cenário, o candidato do Republicanos possui 37% das intenções de voto, enquanto Engler tem 33%. Os indecisos são 26% dos entrevistados, enquanto 5% marcaram que votariam branco ou nulo.

No cenário mais apertado, Duda Salabert venceria por apenas 1 ponto percentual. A deputada federal do PDT recebe 43% das intenções de voto, e Bruno Engler marca 42%. A simulação ainda marca o menor número de indecisos com 1%, enquanto 14% disseram que votariam em branco ou nulo.

Atlas Intel

Bruno Engler (PL) - 25,2%

Mauro Tramonte (Republicanos) - 15,3%

Gabriel Azevedo (MDB) - 14,4%

Duda Salabert (PDT) - 13,7%

Fuad Noman (PSD) - 13,5%

Rogério Correia (UP) - 10%

Indira Xavier (UP) - 1,1%

Carlos Viana (Podemos) - 1%

Lourdes Francisco (PCO) - 0,4%

Não sabem - 4,1%

Branco ou nulo - 1,2%