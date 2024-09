O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) atacou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais. O ex-coach sugeriu que Bolsonaro estaria apoiando nomes “comunistas” e que simpatizam com a gestão do presidente Lula (PT).

A fala de Marçal aconteceu numa série de vídeos em que ele ataca seus oponentes que disputam o cargo de prefeito em São Paulo. As postagens foram ao ar depois de Marçal ter sido expulso do debate do canal Flow Podcast nessa segunda (23). Na ocasião, um dos membros de sua equipe deu um soco no marketeiro da campanha de Ricardo Nunes (MDB).







“Infelizmente, cara, não dá pra ser comportado com esses comunistas”, diz Marçal no trecho. Depois, ele começa a criticar Bolsonaro. “Você podia tomar um jeito e não virar as costas para o povo. Você não poderia fazer isso com a gente. A gente defendeu você, e você estava até de conversa com o Datena essa semana, não faz sentido você fazer um negócio desse”, afirmou.











Em seguida, ele questiona o acordo do ex-presidente com Ricardo Nunes. “Eu não estou aliado com o Kassab, você está aliado com o Kassab e o Ricardo Nunes. Eu não estou aliado com nenhum desses canalhas comunistas. Você está aliado com Milton Leite, você está aliado com pessoas perigosas nessa cidade. Você está aliado com gente que destruiu essa cidade nos últimos dez anos. Você está aliado com o Dória, que é desse governo, com o Rodrigo Garcia, com caras que apoiam o Lula. Não faz sentido você se curvar para esses caras”, criticou.









No início da campanha, Marçal tentou aliar sua candidatura a Bolsonaro, que negou qualquer associação com o ex-coach, saindo em apoio a Nunes. Marçal ainda citou o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), questionando o apoio ao atual prefeito. Nesse momento, ele acusa Nunes de ter vínculo com o PCC.





“Governador Tarciso, como você, que é um cara correto, está se curvando com um cara que está na máfia das creches, está ligado com todo o vínculo com o PCC nessa cidade? Falar em propaganda é fácil. Quero ver me peitar pessoalmente”, encerra o trecho desafiando os oponentes.