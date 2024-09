O debate entre os candidatos à prefeitura de São Paulo terminou em confusão mais uma vez. Na noite desta segunda-feira (23/9), o encontro promovido pelo Flow Podcast acabou com uma agressão cometida pelo assessor do candidato Pablo Marçal (PRTB) contra Duda Lima, marqueteiro da campanha do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Nas considerações finais do debate, Pablo Marçal voltou a fazer ataques contra o prefeito Ricardo Nunes e disse que ele seria preso pela Polícia Federal. O apresentador Carlos Tramontina dá uma advertência no coach — a terceira durante o debate — e foi convidado a se retirar do programa.



Ao ser informado da expulsão, as imagens mostram uma confusão no estúdio e a gravação é cortada. Ao voltar ao ar, o apresentador Tramontina informa que um assessor de Pablo Marçal deu um soco no olho do marqueteiro de Ricardo Nunes. Confira o momento:



O agressor seria o filmmaker da campanha de Pablo Marçal. Segundo testemunhas, o membro da equipe do ex-coach teria tentado pegar o celular de Duda Lima e iniciado uma confusão. Uma assessora de Nunes tentou apartar os dois, mas o filmmaker acabou desferindo um soco no rosto de Duda Lima.

Após a conclusão do debate, o apresentador Carlos Tramontina deu detalhes sobre o que ocorreu após as considerações finais de Marçal. "Aparentemente, ele (Marçal) adotou o projeto de sair fazendo tudo aquilo que ele não fez, com a agressão e desrespeito que não fez durante o debate", disse. "No final, como ele era o último a falar, ele iniciou uma série de acusações, afirmações que eram injuriosas, caluniosas e que, de acordo com o regulamento, não poderiam ser aceitos. Eu o interrompi e ele ficou bravo, eu falei que tinha autoridade conforma as regras que ele afirmou. Voltou para ele (a fala), ele repetiu as ofensas e foi excluído do debate", explicou.

"Quando ele (Marçal) sai, ele sai da minha frente para a esquerda. Forma-se um certo tumulto, o grupo que o acompanhava saiu empurrando o restante do pessoal que estava ali e vem para chegar perto dele. Ele saiu com a atitude de provocação para os outros que estavam lá. Eu não sei o que aconteceu, eu só vi que houve um soco de uma pessoa em um assessor do candidato Ricardo Nunes. A pessoa parou de sangrar agora, sangrou muito, o soco pegou bem em cima do olho", explicou o apresentador.

Imagens dos bastidores mostraram bastante sangue no rosto de Duda Lima. Confira o momento:

Além de Marçal e Ricardo Nunes, também estavam presentes no debate os candidatos Guilherme Boulos (PSOL), Tabata Amaral (PSB), José Luiz Datena (PSDB) e Marina Helena (Novo).