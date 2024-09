SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pablo Marçal provocou Ricardo Nunes nos bastidores antes do início do debate. Marçal gritou na direção do prefeito, que saía de uma entrevista, chamando-o de "tchuchuca do PCC", e Nunes respondeu, falando que o adversário é "condenadinho".





O candidato do PRTB mencionou o envolvimento de Nunes no escândalo da máfia das creches e disse que houve depósitos nas contas de "sua esposa e sua filha".





"Você vai pra cadeia", disse Marçal a Nunes, que retrucou afirmando que o rival "quer roubar até apelido", por usar o termo "tchuchuca". Assessores tiraram o prefeito do local para que se dirigisse ao estúdio.

Na entrevista que antecede o debate, Pablo Marçal (PRTB) comentou a discussão, e a jornalista Helen Braun lembrou que o evento prevê expulsão em caso de três advertências.