O postulante à Prefeitura de São Paulo e ex-coach Pablo Marçal (PRTB) comparou a agressão de cadeirada que sofreu do também candidato José Luiz Datena (PSDB) com atos de violência contra mulher. A afirmação foi feita após questionamento da deputada federal Tabata Amaral (PSB) sobre o que o candidato pretendia realizar, caso eleito, no combate a estupros e ao feminicídio na cidade, durante debate do SBT, na manhã desta sexta-feira (20/9).

"A grande verdade é que a gente ainda aguenta mais homens fracos que não conseguem combater ideias e partem pra agressão. Sou um símbolo de agressão de alguém que não consegue debater ideia e vai pra cima. Você imagina, a culpa é minha? A culpa é da mulher que está usando saia curta? A culpa é de quem? A culpa sempre é do agressor", afirmou.

O candidato do PRTB também fez provocações a Datena e ao atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB). "Aqui no nosso debate tem dois homens que são agressores, cada um em uma modalidade. Não falei o nome, então não tem direito de resposta", disse.

Em outro momento, ao ser provocado por Tabata, que questionou Marçal o que ele achava do investimento do Primeiro Comando da Capital (PCC) em campanhas eleitorais na capital paulista, o candidato à Prefeitura de São Paulo subiu o tom: "Pergunta para quem é tchutchuca do PCC, que está do lado de você no debate, você pode pedir aí". Ele se referia a Nunes.

Em debate veiculado pela TV Cultura no último domingo (15/9), Datena agrediu Marçal com uma cadeirada, após o candidato do PRTB o provocar com uma acusação de assédio sexual e dizer que ele "não era homem". Em nota, depois do debate, o Datena afirmou que errou, mas não se arrepende do que fez.

Na ocasião, Marçal acusou Nunes de agredir a esposa. Em vídeo nas redes sociais, a esposa do atual prefeito respondeu à acusação, afirmando que nunca foi agredida pelo marido.