A candidata à Prefeitura de São Paulo pelo Partido Novo, Marina Helena, aproveitou uma pergunta ao atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) para alfinetar os também candidatos Guilherme Boulos (PSOL) e José Luiz Datena (PSDB). Em debate transmitido pelo SBT, na manhã desta sexta-feira (20/9), a candidata citou o partido de Boulos e as propostas de Datena.

Durante o primeiro bloco, Marina questionou Nunes, do MDB, criticando o partido do adversário: "Hoje a prefeitura pior avaliada do Brasil tem um prefeito do PSOL, do Partido do Boulos. Ele é rejeitado por três em cada quatro pessoas daquele lugar e é fácil descobrir porque. Lá, por exemplo, ele fez só no gabinete do prefeito, ele contratou 662 pessoas. Ou seja, o dinheiro que vai para a cabine de emprego não retorna para a população. Então, quero saber o que você vai fazer para reduzir o cabine de emprego e melhorar as amadorias".

No entanto, a candidata do Novo não citou a cidade referida nem o prefeito criticado. Como resposta, Nunes concordou com Marina, afirmando que "realmente, o PSOL tem muito disso, de encher a máquina, colocar os camaradas".

Na sequência, durante a tréplica, Marina critica Datena, candidato do PSDB, o avaliando como um candidato que diz o que o eleitorado quer escutar. "Aqui a grande verdade é que a política se distanciou muito da sua realidade e o que a gente tem aqui é um grande circo. Todo mundo fica falando um monte de proposta. Para você ver, até o Datena que gaguejava no debate aprendeu a falar propostas, propostas iguais feitas baseadas nas pesquisas que querem saber exatamente o que você quer escutar".

Segundo ela, esses comportamentos de candidatos "são um desperdício de dinheiro público". "O que eu defendo é mais dinheiro no seu bolso e menos dinheiro na mão desses parasitas", finalizou Marina.