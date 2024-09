O prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o influenciador Pablo Marçal (PRTB) seguem tecnicamente empatados na liderança entre o eleitorado evangélico na corrida para a Prefeitura de São Paulo, mostra a pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (19/9).





Pela primeira vez desde o final de agosto, porém, Nunes lidera numericamente nesse segmento. Ele oscilou positivamente três pontos e chegou a 32% nesse estrato, enquanto o autodenominado ex-coach oscilou quatro pontos para baixo e marcou 26%.





A margem de erro é de seis pontos nesse grupo. Guilherme Boulos (PSOL) registrou 15%, um ponto para cima, e ficou tecnicamente empatado com Marçal.





Apesar do crescimento entre evangélicos no mês de agosto, Marçal acumulava indisposições com alguns líderes religiosos, como Silas Malafaia, que o chamou de "safado" nas manifestações de 7 de setembro deste ano.





Após a cadeirada de Datena no debate da TV Cultura no último domingo (15/9), Malafaia voltou a criticar o candidato do PRTB, dizendo que ele fez um "show de pirotecnia na ambulância".

Entre os católicos, Nunes e Boulos estão tecnicamente empatados, com 32% e 24% das intenções de voto, respectivamente. Marçal pontua 16%, empatando tecnicamente com o psolista. A margem de erro nesse grupo é de cinco pontos.





Todos os candidatos oscilaram nos dois estratos em relação ao Datafolha anterior, divulgado em 12 de setembro. Entre evangélicos, Marçal tinha 31% e chegou a 26%, Nunes foi de 29% para 32%, e Boulos passou de 14% para 15%.





Entre os católicos, Nunes marcou 28% no levantamento anterior e 32% nesta rodada. Boulos tinha 26% e foi para 24%, e Marçal manteve os 16%.





Os evangélicos representam 24% da amostra e os católicos, 38%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A pesquisa Datafolha foi contratada pela Folha de S.Paulo. O levantamento ouviu 1.204 eleitores na capital entre os dias 17 e 19 de setembro e está registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-03842/2024 . O nível de confiança é de 95%.