FOLHAPRESS - Guilherme Boulos (PSOL), que na rodada anterior da pesquisa Datafolha à Prefeitura de São Paulo aparecia embolado com Pablo Marçal (PRTB) em vários segmentos em cenário de segundo turno entre os dois, ganhou fôlego e agora lidera boa parte dos grupos pesquisados.





O influenciador mantém vantagem numérica entre homens e a liderança entre o eleitorado evangélico, com 20 pontos de vantagem.





O deputado federal lidera com ampla distância no cenário de segundo turno entre pessoas pretas, marcando 35 pontos de diferença. Ele agora está à frente também entre pessoas brancas (antes estava tecnicamente empatado com Marçal), além das faixas intermediárias de renda, entre católicos e mulheres.





Nos dados globais, se o segundo turno da eleição paulistana fosse hoje entre Boulos e Marçal, 50% escolheriam o deputado do PSOL e 36% optariam pelo autodenominado ex-coach.





A pesquisa foi realizada da terça-feira (17) até esta quinta-feira (19) com 1.204 eleitores de São Paulo, contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo e registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-03842/2024. A margem de erro nos dados globais é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

Cada segmento possui uma margem de erro específica, o que é importante para definir se um dos pré-candidatos está na frente ou está empatado tecnicamente.

Veja o resultado da pesquisa Datafolha de intenção de voto em segundo turno à Prefeitura de São Paulo por cada segmento:





POR GÊNERO





Marçal registrou nesta rodada 44%, e o congressista, 43%, entre os homens, com margem de erro de quatro pontos, para mais ou para menos. O empresário manteve seu percentual em relação à pesquisa de 10 a 12 de setembro. Já Boulos oscilou dois pontos para cima.





Entre as mulheres, Boulos chegou a 27 pontos à frente do influenciador, ante 18 pontos na última pesquisa. Ele tem 56% e Marçal, 29%. A margem aqui também é de quatro pontos percentuais, e o deputado federal oscilou cinco pontos para cima, ante a variação negativa de quatro pontos do influenciador.





POR RELIGIÃO





Nestes grupos, o cenário segue o da pesquisa anterior, em que Boulos fica à frente entre os católicos e Marçal, entre os evangélicos.





A diferença no primeiro eleitorado subiu de 14 pontos na semana anterior para 24, com o congressista marcando 54% e o influenciador, 30%. Entre os católicos, a margem de erro é de cinco pontos para mais ou para menos.





Entre os evangélicos, o autodenominado ex-coach oscilou três pontos para baixo e chegou a 52% agora, ante 55% anteriormente. Tem uma vantagem de 20 pontos, já que Boulos marcou 32% nesta rodada, ante 31% na da semana passada. A margem é de seis pontos percentuais, para mais ou para menos.

POR CRITÉRIO ÉTNICO-RACIAL





No quesito racial, o psolista oscilou positivamente de 43% para 46% entre eleitores brancos, enquanto o autodenominado ex-coach foi de 40% para 37%. Essa combinação fez com que Boulos liderasse entre o grupo, extrapolando as margens de erro de quatro pontos para mais ou para menos.





Entre os que se autodeclaram pardos, entretanto, Boulos marca 48%, contra 39% de Marçal, em uma margem de erro de cinco pontos. Ambos estão em empate técnico neste segmento, mas na semana passada os percentuais eram de 45% para o deputado contra 40% do candidato do PRTB.





Os eleitores pretos afirmaram majoritariamente escolher o psolista em segundo turno contra o autodenominado ex-coach. São 62% que escolhem Boulos até agora, contra 27% que optam por Marçal, em vantagem de 35 pontos para o congressista. A margem aqui é de sete pontos percentuais.

POR RENDA





Entre os mais pobres, Boulos foi para 52% (antes tinha 48%), e Marçal saiu de 35% para 31% das intenções de voto. Antes, possuíam 13 pontos de distância, que se tornaram 21 na rodada mais recente, todos com vantagem para o deputado do PSOL. A margem de erro é de cinco pontos percentuais.





Na faixa de renda intermediária, Boulos variou oito pontos para cima, e Marçal, cinco pontos para baixo. Se na semana passada ambos estavam empatados tecnicamente com 43% do deputado contra 41% do empresário, agora o psolista lidera com 51% a 36%. A margem de erro aqui é de cinco pontos percentuais.

Na faixa de renda mais alta, Boulos oscilou negativamente e Marçal, positivamente, com 46% do deputado contra 42% do empresário. Na semana passada, o tira-teima resultava em 51% a 38% em favor do psolista. A margem de erro é de seis pontos para mais ou para menos.