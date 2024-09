Guilherme Boulos (PSOL) acusou o atual prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) de mudar o que defende para agradar o eleitorado e os aliados políticos, citando, como exemplo, a vacinação obrigatória. Em resposta, Nunes disse que Boulos está baixando o nível do debate eleitoral realizado pelo SBT durante a manhã desta sexta-feira (20/9).





“A postura do Ricardo Nunes, que está na cadeira de prefeito, é uma postura que varia de acordo com a eleição. Sabe? Chegando perto da eleição, defende uma coisa”, acusou Boulos. Às promessas do oponente, o PSOLista disse não ver sentido. “Ele teve oportunidade, ficou três anos e meio [no cargo] e não fez. Só agora, perto da eleição, começou a fazer a obra e inaugurar sem planejamento. Obras que inclusive dificilmente ele vai conseguir terminar”, afirmou.





Em seguida, ele lembrou a questão da vacinação. “ Esses dias até eu vi uma coisa do Ricardo Nunes dizendo que errou ao defender a vacinação obrigatória. A vacinação foi tão importante na pandemia e agora, para agradar aliados políticos, ele diz que não defende mais, ou seja, fica mudando de posição”, pontuou, questionando o que realmente o candidato defende sobre a questão.





Na réplica, Nunes criticou Boulos, por ter fugido ao tema do debate, já que o assunto era trânsito. “O nível tá tão bom aí você vai querer baixar. Eu queria respeitar a pergunta da Luciana [Pioto, jornalista do portal Terra], que é sobre a questão de mobilidade, do trânsito, a segurança das pessoas que vivem no trânsito da cidade de São Paulo”, criticou.





Em seguida, Nunes defendeu a vacinação, mas criticou o passaporte vacinal adotado durante a pandemia. “Eu sou o prefeito que criou em São Paulo a capital mundial da vacina. O que eu falei é que a gente tem sempre que corrigir aquilo que às vezes a gente erra, que foi a questão do passaporte. Não precisa obrigar as pessoas pra ir numa igreja ter que apresentar um passaporte, pra ir num bar, pra ir num restaurante, mas foi aqui na cidade que a gente ganhou o título de capital mundial da vacina. Eu tenho muito orgulho do que eu fiz a minha equipe com relação à questão da pandemia que nós tivemos aqui”, afirmou.