Candidata do Novo à Prefeitura de São Paulo, Marina Helena, durante debate do SBT

A candidata do Partido Novo à Prefeitura de São Paulo, Marina Helena, criticou o partido do também candidato Guilherme Boulos (PSOL), afirmando que a sigla defende bandidos. A candidata ironizou resposta do candidato sobre moradia, o que a fez questionar "Por que Boulos defende tanto bandido?". O questionamento foi feito durante debate do SBT, na manhã desta sexta-feira (20/9).

Segundo ela, a resposta do candidato, que afirmou que tem um histórico de apoiar famílias despejadas e que pretende dobrar o efetivo da Guarda Civil Municipal, é "impagável".

"A gente conseguiu ver o Guilherme Boulos, que comanda um movimento marginal de invasão de propriedade. Alguém que, o partido dele, o PSOL, entrou no STF para garantir a saidinha dos presos. Também foi contrário a retirar as barracas que vendem drogas dentro da Cracolândia. Apoia o Lula, que é um ladrão", insinuou a candidata.

"Boulos, agora ele (sic) vem aqui e fala para vocês que quer cuidar da sua segurança. Ele foi num desfile de escola de samba em que pegou todos os policiais e vestiu os policiais de demônios. Assim que ele vê a polícia, claramente é essa esquerda que passa a mão na cabeça de bandido. Boulos, por que você gosta tanto de defender bandido?", questionou.

Em resposta, Boulos lamentou a fala da candidata: "É muito triste ver esse nível de alguém que quer governar a cidade de São Paulo. Só com mentira, com ataque, porque não tem o que dizer, porque não tem proposta. Eu quero falar com você, não vou ficar em bate-volta, porque esse tempo de bate-volta em debate acaba daqui a algumas semanas. Eu estou preocupado com os próximos quatro anos".

No mesmo debate, a candidata também afirmou que o PSOL tem a pior prefeitura avaliada no país. De acordo com ela, três a cada quatro pessoas da cidade desaprovam a gestão do candidato. No entanto, ela não informou qual a prefeitura ou o prefeito aos quais se referia.