Tabata Amaral (PSB) comparou seu oponente à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) ao Jogo do Tigrinho durante o debate eleitoral realizado pelo SBT na manhã desta sexta-feira (20/9). Os dois trocaram farpas no primeiro bloco do programa.





“Pablo Marçal é como o jogo do Tigrinho, promessas fáceis que podem até atrair quem está desiludido, mas que lascam com a vida da maioria das pessoas. Quanta gente que não fez os cursos dele, em que ele promete tudo isso, que agora o processa? O que ele fez na Angola é de partir o coração, os processos que ele responde, os golpes que ele deu na quadrilha. Por isso, é importante a gente conhecer a história das pessoas”, atacou a candidata do PSB.





A acusação foi feita logo após o candidato fazer promessas para a área da educação, que incluem “transformar a educação na Escola Pública de São Paulo com a escola olímpica”.

Marçal ainda apontou que vai apostar na educação financeira. “Na Europa, mais de 70% das pessoas investem nela. Na bolsa, nos Estados Unidos, mais de 50% investem na bolsa e no Brasil é 2,8%. Seu filho vai aprender isso, inclusive o presidente Lula disse que quem ganha mais de 4 mil reais não vota mais do PT. Então eu tenho um alvo de fazer você prosperar para a gente encerrar esse ciclo monstruoso do PT no Brasil”, declarou.





Na tréplica, Marçal respondeu ao ataque de Tabata. “Quero dar os parabéns aqui pra Tabata, que ela começou a baixar o nível do debate. E aproveitando essa oportunidade, eu quero pedir perdão pra todo eleitor paulistano. A minha tentativa até o último debate – a campanha começa pra valer agora – foi expor o caráter de cada um, de alguém que precisa de internação psiquiátrica, de outro que tem um perfil ditatorial, de alguém que tem boletim de ocorrência em relação à violência doméstica”, afirmou.





Ele ainda se defendeu dizendo que “nunca fui o palhaço, eu sempre respondi aos palhaços”. “A Tabata, que parece a moça mais comportada de todas, acabou de ceder esse espaço. A grande verdade é que alguém escreveu sua proposta ou chamou um marqueteiro para fazer você ficar parecendo o Lula, mas a moça não vai convencer ninguém”, atacou.