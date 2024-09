O Moscow Mule, coquetel refrescante e vibrante, conquistou paladares ao redor do mundo com sua combinação perfeita de vodca, gengibre e limão. Sua criação está envolta a uma aura de mitos e curiosidades, mas a história mais aceita é que a bebida surgiu em 1941, em Nova York, como uma estratégia para alavancar as vendas da vodca Smirnoff.

John Martin, que havia adquirido os direitos da marca, se uniu a Jack Morgan, proprietário do restaurante Hollywood Cock'n Bull, que também enfrentava dificuldades para vender sua cerveja de gengibre.







A combinação desses dois produtos deu origem à receita original do drinque. Para completar o trio de inventores do mule, Sophie Berezinski, herdeira de uma fábrica russa de canecas de cobre, foi quem sugeriu que o coquetel fosse servido nas suas canecas, o que acabou dando um ar de sofisticação a mais, além de manter a temperatura ideal da bebida.

Essa adição do icônico copo não só se tornou uma marca registrada da bebida, mas também ajudou a cimentar seu status como um clássico atemporal.





No Brasil, a receita original foi adaptada devido à pouca popularidade da cerveja de gengibre. O mixologista Marcelo Serrano foi quem criou a famosa espuma, que se tornou a marca registrada do coquetel no país, popularizando a bebida em 2019. A marca Smirnoff trabalhou com ele recentemente no "Cocktail Festival", onde ele executou três releituras da versão dele no Bar dos Arcos, em São Paulo.





Hoje, o Moscow Mule não é apenas um símbolo da cultura de drinques, mas também um fenômeno entre os jovens. A sua versatilidade, que permite variações com diferentes sabores, tem atraído tanto os apreciadores tradicionais quanto as novas gerações. Com isso em mente, a promoção “Blitz da espuma” da Smirnoff passa pelos principais bares de Belo Horizonte até janeiro de 2025.

"Blitz da espuma" traz brindes exclusivos e cupons de desconto Henrique Augusto/Divulgação

“Belo Horizonte tem uma cena gastronômica e cultural como nenhuma outra no Sudeste, conhecida por unir a tradicional culinária mineira a uma experiência mais jovem de botecos e bares, além de receber um número crescente de festivais de música anualmente. Essa atmosfera efervescente se alinha perfeitamente com a proposta de Smirnoff de juntar as pessoas para elevar a vibe dos momentos compartilhados”, explica Gabriel Garcia, Head de Vodka & Convenience na Diageo, empresa líder global em bebidas alcoólicas premium.





O mixologista Albert Coelho explica que o mule é um drinque estimulante, por ter o gengibre, que é termogênico: "Com a espuma, ele tem um toque cremoso e uma acidez, então combina com pratos que não sejam tão gordurosos, como ceviche, frutos do mar ou peixes de água doce, pensando na cozinha internacional. Na cozinha mineira, cai bem com arroz e pequi, um lombo ou uma saladinha de feijão”.

A Blitz da espuma garante que, nos bares selecionados, os clientes que consumirem Moscow Mule serão abordados por promotores da marca para uma chance de girar a Roleta Promocional. O cliente que tirar uma foto com #BigodinDeMule e postar em seu Instagram, marcando a #hashtag e @smirnoff, poderá ganhar drinques ou brindes. Nesses locais, a bebida também terá um preço promocional de R$ 21,00, fazendo alusão ao Smirnoff 21 (número de vezes que a receita foi testada até chegar na receita original).







A agenda do próximo mês ainda está em desenvolvimento, sujeita a mudanças. A partir do momento em que a ação estreia em um bar, ela segue todas as quintas até janeiro de 2025. Na quinta-feira, (19), os bares Excaliburger, Recanto do Renato, Arroba.com, 100% Malte participaram, e neste sábado (21), a Blitz da Espuma acontece no bairro Santa Tereza, zona leste da capital, nos bares: "Postinho Santê", "Alpendre", "Protótipo", "The Brothers" e "Taberna Santê". As próximas serão atualizadas no perfil da marca no Instagram (@sminorffbr).







Próxima Blitz da Espuma

21 de setembro, a partir das 18h

Postinho Sante

Rua Mármore, 585 - Santa Tereza

@postimsante

Alpendre

Rua Mármore, 70 - Santa Tereza

@alpendre70

Protótipo

Rua Professor Galba Veloso, 206 - Santa Tereza

@prototipocervejas

The Brothers

Rua Bom Despacho, 373 - Santa Tereza

@thebrothers.bh

Taberna Sante

Rua Salinas, 2113 - Santa Tereza

@tabernasante