O sorvete, essa sobremesa gelada que tanto apreciamos, tem uma origem controversa. Algumas teorias sugerem que ele surgiu na Antiguidade, com culturas que usavam neve e gelo para criar guloseimas congeladas. Não podemos esquecer do famoso sorvete de leite de égua, recentemente ressuscitado.





Ao longo da história, pesquisadores têm se dedicado a analisar não só os benefícios nutricionais do sorvete, mas também seus impactos no humor humano. Afinal, por que gostamos tanto da sobremesa gelada é uma questão que continua intrigando cientistas e chefs ao redor do mundo.



O Sorvete e Seu Impacto no Cérebro Humano



Estudos indicam que o consumo de sorvete pode ter efeitos positivos no humor das pessoas. O Instituto de Psiquiatria de Londres descobriu em 2021 que uma simples prova de sorvete ativa o córtex orbitofrontal, região do cérebro responsável pela tomada de decisões. Além disso, nutrientes presentes na sobremesa, como proteínas e gorduras, ajudam a elevar os níveis de serotonina, nossa “substância do bem-estar.”



A evolução também explica por que alimentos doces e gelados atraem tanto os seres humanos. A combinação do açúcar, da gordura e da baixa temperatura oferece uma sensação de prazer e conforto na boca, difícil de resistir.



Quem Criou o Primeiro Sorvete?





A origem do sorvete tem suscitado debates calorosos entre os historiadores da culinária. Sabemos que ele existe desde antes da invenção da refrigeração elétrica. Nero, o imperador romano, por exemplo, mandava buscar gelo nas montanhas para misturar com suco de frutas. Na China antiga, durante a Dinastia Tang (618-907 d.C.), uma mistura congelada semelhante ao leite já fazia sucesso entre os imperadores.





Na Europa, conta-se que Marco Polo trouxe receitas de sobremesas congeladas da China no século 13, apesar de esse fato ser controverso. O conhecimento sobre o efeito endotérmico, essencial para a preparação do sorvete, só chegou ao Velho Continente no século 16.





O Que é Sorvete, Gelato e Sorbet?





Quando falamos de sorvete, surge uma confusão comum: qual a diferença entre sorvete, gelato e sorbet? Robin Weir, especialista no assunto, explica que o sorvete tradicional contém laticínios ou creme de leite. Já o sorbet, ao contrário, é feito sem qualquer forma de laticínio. O gelato, de origem italiana, possui menos creme e seu processo de mistura é mais lento, o que resulta em um produto final com menos ar.





Por Que o Efeito Endotérmico é Importante?





Um dos grandes segredos da produção dessa sobremesa está no efeito endotérmico, o princípio de adicionar sal para reduzir a temperatura do gelo abaixo de 0ºC. Este método foi aperfeiçoado por diversas culturas, incluindo chineses, árabes e indianos, embora o momento exato de sua descoberta ainda seja incerto entre os historiadores.





Quais São os Sabores Mais Inusitados de Sorvete?

Atualmente, os sabores de sorvete estão cada vez mais variados. Em Cape Town, na África do Sul, Tapiwa Guzha criou sorvetes com sabores únicos, como peixe seco salgado e pimenta scotch bonnet. Tapia revela que sua inspiração vem de refletir a culinária local e os sabores tradicionais africanos.





- Ameixa fermentada e molho picante de pimenta;

- Peixe seco salgado;

Leite de égua fermentado.





Recentemente, pesquisadores da Universidade de Tecnologia da Pomerânia Ocidental, na Polônia, conseguiram fazer sorvete de iogurte de leite de égua, que pode melhorar a saúde intestinal. Kitty Travers, uma sorveteira londrina, testou a receita e continuou a experimentar novos sabores utilizando leite de égua.



O Futuro do Sorvete



Com o avanço da tecnologia e as descobertas científicas, o futuro do sorvete parece promissor. Hoje, ele é o centro de uma indústria global que movimenta bilhões de dólares anualmente. E com sabores cada vez mais diversificados, a sobremesa continua a conquistar paladares ao redor do mundo, reafirmando seu papel não apenas como uma sobremesa, mas também como um objeto de estudo e inovação.





- Baunilha convencional;

- Chocolate amargo;

Leite de cabra com mel.







De fato, seja em receitas tradicionais ou em aventuras gastronômicas inovadoras, o sorvete permanecerá como uma das delícias mais apreciadas em todas as culturas.