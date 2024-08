O sabor picante e irresistível das pimentas tem seu espaço garantido na culinária. Mas pimentas são muitas. Então, fica a pergunta: qual é a preferida dos brasileiros? Uma pesquisa recente realizada pela plataforma Gambling.com revelou quais são os tipos preferidos nacionalmente, destacando aqueles que têm apimentado as refeições de Norte a Sul do país. Do sabor suave da biquinho ao ardor intenso da malagueta, os resultados mostram um paladar diverso entre os consumidores. Chef ensina a usá-las na cozinha.





Com 10,42% dos votos, a dedo-de-moça se consolidou como a pimenta mais usada pelos brasileiros. O professor de gastronomia da Estácio BH, Frederico Divino, explica por que ela é a mais aceita: “A dedo-de-moça não é uma pimenta muito ardida quando pensamos em nível de picância. Esse tipo de pimenta é da América do Sul e traz notas aromáticas bem fáceis de serem identificadas e é extremamente saborosa”.





Pensando gastronomicamente, por ser uma pimenta que traz uma picância mais baixa e um aroma mais forte, é possível colocá-la em preparos que darão um destaque aromático e gustativo. "Não vamos colocar em preparos muito gordurosos, mas, sim, em pratos que tenham um sabor forte de proteína, de carne, porque precisamos que a pimenta também apareça. Vamos pensar mais nessa combinação de muita gordura e sabores mais fortes quando falamos sobre pimentas mais picantes”, completa Frederico.

O professor de gastronomia da Estácio BH, Frederico Divino, explica quais são os principais tipos de pimenta Arlene Laborne/Divulgação

Malagueta em segundo lugar

A malagueta, com 10,13% dos votos, vem em segundo lugar na apreciação pelos brasileiros, segundo a pesquisa. Conhecida por sua ardência intensa e aroma característico, ela é um ingrediente fundamental em diversas receitas regionais, como a moqueca capixaba e o vatapá baiano.



“Sobre a malagueta, é uma pimenta bem mais apimentada, mais picante e tem também aroma, mas vai chamar muito mais atenção. É um aroma muito característico e um sabor pontual, então a utilizamos mais na finalização dos pratos, para dar uma 'levantada' na comida. Não vamos utilizá-la em grande quantidade, porque temos que saber dosar de forma mais exata. Ela entra em preparos mais substanciosos, mais pesados, para não ficar com um sabor tão forte", conta o professor.

Biquinho completa o pódio

A biquinho, com 9,87% dos votos, completou o pódio das mais populares. Ela é pequena e arredondada, conhecida por sua ardência moderada e sabor frutado. "Das três citadas, ela é menos ardida. Esse tipo é muito mais conhecido pela acidez da sua conserva do que necessariamente pela picância. Quando pensamos nesse tipo de pimenta, é sobre finalizar os preparos, para entrar no ‘comer com os olhos’, na decoração", completa Frederico.





Além de apresentar impacto direto na estética e uma acidez refrescante, encontramos a biquinho em preparos mais leves, como saladas frescas, por exemplo. Também é frequentemente utilizada na culinária mineira e goiana, adicionando um toque especial a pratos como o tropeiro e o frango com quiabo.



A pimenta na gastronomia brasileira

A pimenta é um ingrediente fundamental na gastronomia brasileira e está presente em diferentes receitas regionais. No Nordeste, por exemplo, a pimenta é utilizada em praticamente todos os pratos, desde o acarajé até o baião de dois. Já no Sudeste, a pimenta é um ingrediente chave em receitas como a feijoada e o churrasco. Enquanto isso, ao Norte, a pimenta é utilizada em pratos exóticos como o tacacá e o tucupi.

Além de adicionar sabor aos pratos, a pimenta possui propriedades termogênicas, que auxiliam na queima de calorias e no aumento do metabolismo. Ela também libera endorfinas, substâncias que proporcionam sensação de bem-estar e prazer.

Top 10 das pimentas

Veja a lista completa das 10 pimentas mais amadas pelos brasileiros, segundo a plataforma Gambling.com. A pesquisa também revelou a preferência por outros tipos, como a de bode, de cheiro, cumari do Pará e murupi. Embora menos conhecidas do grande público, essas pimentas são muito utilizadas por aqueles que buscam sabores mais intensos e exóticos.

Dedo-de-moça (10,42%)

Malagueta (10,13%)

Biquinho (9,87%)

De bode (9,79%)

De cheiro (8,90%)

Cumari do Pará (6,72%)

Murupi (5,58%)

Passarinho (5,32%)

Rosa (4,84%)

Longa (4,58%)





