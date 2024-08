Festival de cervejas artesanais acontece em BH no último sábado do mês (31/8)

A 11ª edição do Festival Internacional de Cerveja e Cultura (FICC), evento de bebidas artesanais, desembarca em BH no último sábado do mês (31/8) e, neste ano, traz à capital uma novidade. Em parceria com o Festival Sabores BEAGÁ, o evento vai promover, além da cerveja, a Festa da Massa & BBQ, com pratos também artesanais e churrasco.

O evento será no campus da Uni-BH, no Bairro Buritis, Região Oeste da cidade. Os ingressos para o festival já estão à venda na plataforma Sympla, os valores variam entre R$ 35 e R$ 80, mas, quem chegar até as 13h, entra de graça.

“Essa junção está sendo incrível, pois além de agregar os públicos que cada festival já possui, o FICC está cuidando das experiências artísticas e do tap list das cervejas, e o Sabores de toda a parte da gastronomia e das recreações do espaço kids”, diz o idealizador do Festival de Cerveja, Fred Barros.

Durante a festa, serão comercializados 50 rótulos artesanais de mais de 20 cervejarias. De BH e de Minas, já confirmaram presença as marcas Krug Bier, Laut, Uaimii, 3 Orelhas, Prussia, Stadt Jever, Furt, Stardust, Harpearia, Jairos e Breedom.

O destaque será a cerveja internacional Sculpin India Pale Ale, da Ballast Point. “Nascida do desafio de combinar duas receitas, a Sculpin rapidamente se destacou com seu perfil de lúpulo único. Nomeada por Paul Elder em homenagem ao peixe Sculpin, essa cerveja apresenta notas de damasco, pêssego, manga e limão, mantendo um amargor robusto”, explica Barros. Segundo ele, o rótulo conquistou mais de 30 medalhas ao longo dos anos, e apresenta 7% de abv e 70 IBU, sendo os números de teor alcoólico e amargor, respectivamente.





O FICC também está produzindo uma cerveja em colaboração a marca Falke Bier, com o objetivo de homenagear um dos pioneiros das artesanais em Minas Gerais, Marco Falcone, morto em janeiro deste ano. A bebida está sendo produzida na Nano Cervejaria Harpearia, e também promete marcar presença no festival.

Além das bebidas, o público também poderá desfrutar de variadas opções de massa e churrasco no espaço nomeado de Praça do Churrasco. “Teremos 12 estações de carne de variados cortes, e boa parte deles podem ser harmonizados com molhos e temperos da fábrica artesanal Chef'n Boss, criada pelo chef Kiki Ferrari”, afirma, citando o saudoso chef belo-horizontino, falecido em abril último. Para o churrasco, além das opções de carne bovina, também fazem parte do cardápio porco no rolete, jacaré e salmão.

Destaque do festival será a cerveja internacional Sculpin India Pale Ale, da Ballast Point Divulgação

Programação cultural

Para entreter as crianças, o FICC terá uma programação especial. Está previsto um espaço kids, escola de circo e até pista de skate. O festival também é petfriendly.

Enquanto os participantes conhecem as cervejas e degustam uma massa artesanal, atrações culturais vão subir ao palco do evento. Estão confirmados a Roda de Blues comandada pelo Bluesman Auder Jr. Em seguida, as bandas Ummagumma Pink Floyd Tribute, Pearl Jam Cover Ribeirão, Hurricanes e Podé se apresentam.

Solidariedade

Parte da renda obtida com a venda das cervejas será destinada a doação de cestas básicas para a Cruz Vermelha.

Ainda no espaço da Uni BH, um estande dedicado a organização receberá doações de alimentos não perecíveis, arrecadados através da cota de ingressos sociais disponibilizados ao público.

Serviço

Data: 31 de agosto - sábado

Onde: Uni- BH (Rua Líbero Leone, 259 – Buritis)

Horário: a partir das 11h

Informações: (31) 99903-2512 ou (31) 99652-5589

Link para compra de ingressos

Instagram: @festivalficc





*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa