Pessoas são como livros, acumulam conhecimento para ser compartilhado. Seguindo esse raciocínio, o Festival Queijo e Cultura promete uma atividade inédita: a Biblioteca Humana. Chefs mineiros são convidados para dividir com o público histórias de suas vidas. Promovida pelo Centro de Referência do Queijo Artesanal, a segunda edição do evento - especial CasaCor 2024 - combina música, cultura e gastronomia, de quarta a sábado, até o dia 15 de setembro, no Espaço 356, que fica no Bairro Olhos D'Água, Região Oeste de Belo Horizonte.





Realizada pela primeira vez em Belo Horizonte, a Biblioteca Humana convida os participantes para uma experiência inédita de troca de conhecimentos. Nesse espaço, os livros são pessoas que compartilham suas histórias. Dentre os nomes confirmados, estão os chefs Henrique Gilberto (Cozinha Tupis, Forno da Saudade e Juramento 202), Márcia Clementino (Dona Lucinha), Guilherme Furtado (Okinaki) e Leo Paixão (Glouton, Ninita e Nicolau).

Além dos chefs, também participam dos encontros os produtores dos queijos Dona Iaiá, Casal Gastrô, GOA e Queijo do Ivair. Criada na Noruega, a atividade propõe compartilhar histórias inspiradoras em um espaço coletivo. A Biblioteca Humana é realizada todas as quartas-feiras, às 19h, com entrada gratuita e retirada de ingressos pela plataforma Sympla.

Mão na massa



As oficinas Queijo e Cultura, realizadas sempre às sextas-feiras, às 19h, são outros destaques da programação do Festival. Sob o comando do chef Paulo Turziani, o Cooking Show funciona como uma aula prática de gastronomia, onde os participantes preparam e degustam pratos como a costelinha suína ao molho dijon e o pudim de doce de leite. Também será ministrado o minicurso “Educação para o Gosto”, seguido do jantar.

Na Oficina de Maturação, o especialista em queijos artesanais mineiros, Elmer de Almeida, vai ensinar as técnicas e os segredos físicos e químicos do processo de maturação. Os ingressos estão à venda no Sympla.





Alunos em treinamento

O festival também promove o Café-escola, sob o comando do chef Jaime Solares e operado pelos alunos do curso técnico de gastronomia do INHAC (Instituto de Hospitalidade e Artes Culinárias), escola de gastronomia coordenada pelo chef Leo Paixão. O objetivo é mostrar para os alunos o mundo real da cozinha além das aulas técnicas, e também oferece horas de estágio para o currículo.

Os alunos do Curso Técnico de Gastronomia do INHAC (Instituto de Hospitalidade e Artes Culinárias) participam do Café-escola FestivalQueijoeCultura/Divulgação

“A gente quis aproveitar o movimento da Casacor e criar uma oportunidade de oferecer aos nossos alunos a chance de trabalhar como se eles estivessem no mercado belo-horizontino de gastronomia. Fizemos juntos toda a documentação necessária para o controle de estoque e controle de compras, ficha técnica da cozinha, controles de higienização e como guardar as coisas. Nós criamos uma série de processos com que eles vão se deparar quando saírem daqui, então está sendo a primeira experiência profissional deles. Funciona como se eu fosse o chefe ou o gerente do café, mas quem põe a mão na massa mesmo são os alunos, desde de pesar a farinha para fazer o bolo, até servir as mesas”, explica Solares.





Feita pelos alunos do Inhac, a Lorraine, tradicional quiche francesa feita com queijo e bacon, servida com salada, croutons de pão de queijo e azeite defumado, será servida no Café-escola FestivalQueijoeCultura/Divulgação

O café traz receitas mineiras, como pão de queijo e broa, além de quiches, brownies e outras delícias.

Mais atrações

A parte musical do evento conta com a curadoria do maestro Marcelo Ramos e DJs convidados. As noites de quinta-feira terão nomes como Saldanha, Xavier e Continentino; Liz Eulália & Dalton Palmieri; Felipe Continentino Trio e Adriano Campagnani Jazz Trio apresentam um setlist que mistura do jazz com blues, pop, rock e bossa nova. Já nas noites de sábado, a Noite de Música, Queijos e Drinks será assinada pelo mixologista e DJ Filipe Brasil, que estará ao lado de nomes como DJ Robinho, Cláudio Calixto (Panthera) e Nedu Lopes.

Exposição permanente

O Centro de Referência do Queijo Artesanal (CRQA), onde também funciona o e o Instituto de Hospitalidade e Artes Culinárias (INHAC), tem uma exposição permanente sobre o queijo artesanal. O professor Elmer de Almeida, especialista em queijos artesanais e responsável pela curadoria da exposição, descreve o espaço: “Temos uma exposição com fotos e materiais antigos de produção de queijo que remontam à produção do queijo minas artesanal nas diversas regiões do estado. Lá, temos uma equipe de estagiários e profissionais que falam sobre a produção do queijo, como é que é a diferença entre o queijo Canastra e queijo do Serro, por exemplo”.

O espaço também possui uma lojinha colaborativa, que vende produtos mineiros artesanais principalmente do Vale do Jequitinhonha, como a cerâmica e os materiais de barro da região. Além disso, os visitantes também podem adquirir queijos premiados, vinhos e doces. Ainda fazem parte do CRQA uma biblioteca dedicada à gastronomia e sala de aula completa com cozinha didática.

Confira a programação

Biblioteca Humana, quartas-feiras, às 19h

21/08 - Chef Henrique Gilberto (Cozinha Tupis) e produtores de queijo Estela Mares e Rafael (Queijo Dona Iaiá)

28/08 - Chef Márcia Clementino (Dona Lucinha) e produtores de queijo Cláudio Ruas e Amana (Casal Gastrô)



04/09 - Chef Guilherme Furtado (Okinaki) e produtores de queijo Guilherme e Caroline (Queijo GOA)



11/09 – Chef Leo Paixão (Glouton, Ninita e Nicolau) e produtores de queijo Ivair e Lúcia (Queijo do Ivair)

Oficinas Queijo e Cultura, sextas-feiras, às 19h

16/08 - Oficina de maturação de queijos, com o prof. Elmer de Almeida

23/08 - Cooking Show com o chef Paulo Turziani



30/08 - Cooking Show com o chef Paulo Turziani



06/09 - Oficina de maturação de queijos, com o prof. Elmer de Almeida



13/09 - Cooking Show com o chef Paulo Turziani



Queijo e Jazz, quintas-feiras, às 19h

15/08 - Pop Instrumental com Saldanha, Xavier e Continentino

22/08 - Bossa Nova com Liz Eulália & Dalton Palmieri

29/08 - Blues Night com Felipe Continentino Trio

05/09 - All You Need Is Love com Neto Fernandes Trio

12/09 - Clube da Esquina com Adriano Campagnani Jazz Trio

Noite de Música, Drinks e Queijos, sábados, a partir das 16h

17/08 - Filipe Brasil convida DJ Robinho

24/08 - Filipe Brasil convida DJ Cláudio Calixto (Panthera)



31/08 - Filipe Brasil convida DJ Robinho



14/09 - Filipe Brasil convida DJ Nedu Lopes



Serviço

2º Festival Queijo e Cultura

Até 15 de setembro

Espaço 356: Rua Adriano Chaves e Matos, 100 - Olhos d’Água

Ingressos disponíveis no Sympla

Todas as atividades são gratuitas, exceto as Oficinas Queijo e Cultura

@queijoecultura





*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino