Versatilidade é palavra de ordem na Polvilha Delícias e Delírios, que, como o nome dá pistas, tem o polvilho como ingrediente principal de suas receitas. Receitas que mostram a versatilidade do pão de queijo. Pelas mãos da inventiva designer Fabiana Martins, ele virou bolo! “O pão de queijo tem esse lugar de forjar a identidade da gastronomia mineira, mas também está aberto a novos caminhos e possibilidades, e isso é incrível”, comenta.



Fabi é de BH, mas morava dois meses de férias em Formiga, na casa da avó, e lá começou a ter contato com a cozinha. Gostava de ficar grudada em dona Aparecida, a vó Bolota, e acompanha desde as compras na feira às 5h até o preparo da comida.

“Falo que o meu destino não estava traçado, mas não tinha jeito de errar, qualquer caminho me levava para a cozinha”, brinca, revelando que na casa da vó tinham duas cozinhas, onde elas ficavam o dia inteiro. Para completar, seus pais cozinhavam muito e a casa estava sempre cheia.

'As pessoas ficam incrédulas quando provam', conta Fabiana Martins, criadora da Polvilha Delícias e Delírios Pedro Viotti/Divulgação



Houve um desvio nesse caminho. Fabi estudou por um tempo ciências biológicas, depois se formou em design gráfico e de moda. Trabalhou com estilo, marketing e branding, mas a cozinha nunca saiu da sua cabeça. Cansada da moda, sonhava em abrir um restaurante.

“Um dia, vi na TV o Edu Guedes fazendo uma receita de bolo de pão de queijo com muçarela. Fiquei encucada com aquilo, muito ousadia de um paulista transformar o nosso pão de queijo em bolo e ainda usar muçarela.”

Mão na massa



Nesse momento, Fabi se lembrou da avó fazendo hora com a sua cara, pedindo para ela enrolar a massa do pão de queijo, mesmo sabendo que, com as mãos quentes, não conseguiria fazer as bolinhas. “Em casa de mineiro, sempre somos recebidos com bolo, pão de queijo e cafezinho, ou variações desse combo, e pensei que dava para juntar bolo com pão de queijo, mas usando a receita original de pão de queijo.”

A massa do bolo de pão de queijo tem polvilho, mix de queijos mineiros curados, ovos, leite, água, óleo, fermento e sal Victor Schwaner/Divulgação

Coincidiu que ela havia acabado de ganhar o caderno de receitas da outra avó, Terezinha (o da avó Bolota também está sob sua guarda). Sem falar que pão de queijo é a sua comida preferida.



A primeira tentativa de transformar a ideia em negócio durou pouco, um ano, mas o suficiente para deixar saudades. A sociedade com uma amiga não deu certo, Fabi ficou desiludida, “brigou” com a cozinha e voltou a trabalhar com branding. Nem em casa ia para o fogão. Mas sempre recebia mensagens de antigos clientes que queriam encomendar o bolo de pão de queijo.



Até que, no fim do ano passado, Fabi ouviu da avó Terezinha: “Você devia voltar a fazer os bolos porque eram sucesso.” Emocionada, ela entendeu que era a hora de resgatar aquela história.

Marca com significados



O novo nome da marca é cheio de significados. Polvilha vem do verbo polvilhar (nesse caso, espalhar a ideia do bolo de pão de queijo) e também do polvilho, o principal ingrediente da receita. A palavra delícias é fácil de explicar: todos concordam que pão de queijo é delicioso, não é mesmo? Já os delírios representam tanto a ideia de subverter um ícone da gastronomia mineira quanto os textos autorais que estampam as embalagens, chamados de “delírios poéticos”.

Pedaços de doce de leite são incorporados à massa do bolo de pão de queijo Victor Schwaner/Divulgação



Para chegar ao bolo, Fabi foi misturando as receitas das duas avós. Hoje trabalha com quatro versões: tradicional, linguiça artesanal, goiabada cascão e doce de leite. A base é sempre a mesma (polvilho, mix de queijos mineiros que ela mesma cura, ovos, leite, água, óleo, fermento e sal). O que muda são os ingredientes incorporados à massa em pedaços.

Também está no cardápio o pote do molhinho de tomate picante da avó Terezinha, que combina muito bem com os sabores salgados.



E quem já provou, o que acha? “É uma surpresa o bolo de pão de queijo, esse estranhamento, a dúvida, não saber se vai funcionar. As pessoas ficam incrédulas quando provam”, destaca.

Para quem não conhece, a explicação: o formato é de bolo e o sabor, de pão de queijo, com casca crocante e miolo fofinho Victor Schwaner/Divulgação

Para quem não conhece, fica a descrição: tem formato de bolo e sabor de pão de queijo, com casca crocante e miolo fofinho. A experiência é ainda mais surpreendente com os poemas de Fabi nas embalagens, com o “Ode ao polvilho”, inspirado no “Ode à cebola”, de Pablo Neruda.



As fornadas saem às quartas, sextas e sábados. Os bolos são vendidos em dois tamanhos (10 e 15 pessoas) e há planos de vendê-los em fatias.



Serviço

Polvilha Delícias e Delírios

(31) 99516-1597

@polvilha.bh