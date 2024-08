Tradição e inovação andam juntas na Soul de Queijo. Os irmãos Larissa Albuquerque e Yuri Villela preservam a receita do pão de queijo com queijo da Serra da Canastra, que está na família há mais de quatro gerações, ao mesmo tempo em que partem dela para mostrar novidades. O inusitado está em mudar o sabor, acrescentando ingredientes como torresmo e chocolate, e em mudar o formato, criando um pão de queijo com bolhas que podem ser recheadas.



Desde bem novos, Larissa e Yuri estão envolvidos com alimentação. A mãe começou há quase 40 anos, em casa, um bufê que faz serviço de catering em congressos. Com a intenção de dar continuidade e expandir o negócio, Yuri (publicitário apaixonado pelo empreendedorismo) e Larissa (chef especializada em panificação na Le Cordon Bleu do México) abriram uma empresa que leva atrações gastronômicas para festas. Só que, no meio do caminho, tinha uma pandemia e você já sabe o que aconteceu.

Os irmãos Larissa Albuquerque e Yuri Villela são os criadores da marca Soul de Queijo, com loja em BH Mariana Tavares/Divulgação



Com criatividade, eles foram buscando alternativas para manter as empresas de pé, entre elas fazer comida congelada. E assim chegaram à inesquecível receita de pão de queijo da mãe. De repente, estavam diante de um baita desafio.

“Começamos a fazer várias pesquisas e vimos que produtos muito consistentes eram muito químicos, sem queijo nenhum, só essência, até ovo em pó as pessoas usam. Queríamos ter escala e padrão, mas sem diminuir a qualidade. Então, juntamos técnica com tradição até chegar ao produto ideal, mantendo os ingredientes originais, sem usar ultraprocessados”, ela conta.

Queijo da Serra da Canastra



Larissa trabalhou um ano para definir a receita com ingredientes de verdade: queijo, polvilho, ovo, banha e óleo. O queijo da Canastra foi mantido, tanto pelo sabor quanto pela tradição (parte da família é da região). As conversas com supermercados já estavam avançadas quando a rota mudou. O empreendedorismo falou mais alto e, em vez de vender a massa congelada, surgiu a ideia de abrir uma loja que oferecesse uma experiência em torno do pão de queijo. E não seria qualquer experiência.

Depois que a receita original foi validada, a Soul de Queijo começou a desenvolver outros sabores Thiago Costa/Divulgação



Os olhos deles brilharam diante da possibilidade de inovar com um produto tão tradicional. Depois que a receita original estava validada, Larissa começou a desenvolver outros sabores. Os primeiros que saíram foram gorgonzola e chocolate. Hoje também tem provolone, torresmo, multigrãos, doce de leite e goiabada. Nos próximos meses, eles devem lançar os de emmental, gruyère e parmesão.



“Não é recheio, os ingredientes são incorporados à massa e ainda ficam pedaços. Por isso, falo que não é pão de queijo com chocolate, é pão de queijo de chocolate. O de chocolate, por exemplo, fica marrom, naturalmente, sem corante, e tem gotas de chocolate”, explica. Assim como o de goiabada fica avermelhado e o de gorgonzola, azulado. Independentemente do sabor, o queijo canastra nunca sai, afinal, ele é a essência da receita.

Bolhas recheadas



Com essa mesma massa, os irmãos criaram algo ainda mais inusitado. Nos testes do pão de queijo, Larissa teve a ideia de fazer um sanduíche, mas não queria no formato tradicional. Aí chegou ao bubble cheese. Podemos dizer que é muito parecido com o waffle, só que, no lugar dos buraquinhos quadrados, são bolhas, que podem ser preenchidas com recheios doces e salgados, como creme de alho e doce de leite. “A ideia é trazer um formato diferente, mas sem perder o sabor de pão de queijo”, destaca Larissa.

A massa cheia de bolhas vira sanduíche com recheio de cogumelos, cream cheese, muçarela, tomate e alface na Soul de Queijo Soul de Queijo/Divulgação



Existe também a opção de pedir sanduíches de bubble cheese. O mais pedido é o de queijo brie com pera caramelizada e muçarela, mas também vale experimentar muçarela de búfala com tomate, molho pesto e cream cheese, carne seca com catupiri e cogumelos com cream cheese e muçarela.



Os mais tradicionalistas questionam as invenções, mas Yuri pensa diferente. “Para mim, faz muito mais sentido inovar para manter a tradição. Não vamos mudar o pão de queijo original, mas vamos trazer inovações para quem quer novidades. Penso que essa é uma forma de levar a tradição de Minas adiante”, defende o empresário, que revela o plano de montar um museu do pão de queijo na loja.



Larissa também mostra o seu ponto de vista: “Os chefs mais renomados do mundo são os que cozinham as comidas dos seus países. Aqui no Brasil temos Alex Atala, Helena Rizzo e Felipe Bronze, por exemplo, e todos esses restaurantes com estrela Michelin têm um ponto em comum: não servem comida brasileira do jeito que temos o hábito de ver. Na alta gastronomia, aprendemos a desconstruir a comida sem perder a essência”, diz a chef, que se propôs a dar nova roupagem a uma receita de vó.

Serviço

Soul de Queijo

Rua Antônio de Albuquerque, 892 – Savassi

(31) 99347-5810

@souldequeijo