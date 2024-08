Minas Bar. Cantinho que representa o estado de Minas Gerais nos Jogos Olímpicos de Paris e vem conquistando visitantes do mundo inteiro pela boca. Até o próximo domingo (11/8), torcedores, atletas e curiosos se reúnem para degustar as delícias mineiras no Parc la Villette, ponto turístico da capital francesa. O projeto retorna no período das Paralimpíadas, de 28 de agosto a 8 de setembro.

O chef Henrique Gilberto, do Grupo Viela, entrou em cena para representar a gastronomia mineira na Casa Brasil, espaço que funciona como um pedaço do Brasil em Paris durante as Olimpíadas. É dele a assinatura ao menu. “Montamos um bar de estufa, onde as pessoas interagem com a equipe que finaliza as opções na hora de servir”, conta.



O chef Henrique Gilberto idealizou o cardápio do local Diego Cogo/Divulgação

Diretamente do Brasil, o chef levou para terras francesas queijo minas artesanal, pão de queijo, goiabada, manteiga de garrafa, mandioca, paçoquinha, café, cachaça e pimenta. O menu conta com frango à paçoquinha; torresmo de barriga com limão; pão de queijo com pernil; tortinha de legumes refogados; mandioca com manteiga de garrafa, bomba de queijo e goiabada e broa com queijo.

"Foi uma sensação de reconhecimento de um trabalho que está sendo feito desde o início da Viela, de olhar para nossa cultura e identidade com interesse e profundidade e traduzir isso em boa comida", diz o chef sobre representar Minas.





Rafael Quick, um dos sócios da Viela e diretor de marketing do grupo, fala qual é o conceito por trás da iniciativa de mostrar Minas Gerais no evento: "Nossa escolha foi fazer uma experiência realmente representativa de Minas Gerais, e não só levar a comida fora de contexto, por isso nos dedicamos em levar na mala, além dos alimentos, os objetos que ambientam os botecos Minas afora, como garrafas, copos, placas e muito mais."

A comida que tem chamado a atenção e conquistado o coração dos estrangeiros que visitam Minas Gerais Diego Cogo/Divulgação

O chef também revela como está sendo a experiência: "As expectativas superaram demais. Tivemos que entrar na cozinha às 7h30 para poder dobrar a produção, porque estamos gerando uma fila que está quase incomodando a operação da Casa Brasil. Está sendo sensacional e é um dos motivos que todo mundo está falando na Casa Brasil hoje em dia. A experiência de quem visita tem sido super legal, todo mundo elogiando muito a comida, se identificando, está trazendo memória gustativa para todos os brasileiros".









De acordo com Henrique, o desafio mais interessante tem sido atender os estrangeiros: "Pessoas de todas as partes do mundo estão aqui nos visitando e, por sorte, dentro da nossa equipe, a gente consegue se comunicar, além do português, em espanhol, italiano, francês, inglês e alemão".





O Menu conta com torresmo de barriga com limão, pão de queijo com pernil, entre outras iguarias mineiras Diego Cogo/Divulgação

"É uma missão de vida espalhar a palavra da gastronomia mineira e da gastronomia belo-horizontina pelo mundo. Já não é a primeira vez que a gente faz isso, não é a minha primeira imersão fora do Brasil para poder contar um pouco dos nossos 'causos' de Minas Gerais. Então, além de muito divertido, a gente ficou muito honrado de poder representar o nosso estado, que é tão rico de cozinheiros e cozinheiras", confessa.

E o que tem chamado mais atenção e conquistado o coração dos estrangeiros que visitam Minas Gerais? Henrique comenta: “A gente tem uma preparação muito popular, que é o pão de queijo. Por onde a gente passa, todo mundo pergunta pelo pão de queijo com pernil que estamos servindo. Também está sendo muito interessante a nossa cerimônia de encerramento, do fechamento do boteco, onde a gente corta torresmo e todo mundo vai na fila para poder provar. Isso tá sendo a sensação da Casa Brasil".

O Minas Bar, com sua comida de bar de estufa, segue até 8 de setembro, no fim das Paralimpíadas de Paris 2024.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino