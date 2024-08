Considerada a enciclopédia gastronômica, o site americano TasteAtlas premiou os 100 sabores de sorvete mais icônicos do mundo. Na lista, estão duas sorveterias brasileiras, cada uma com um sabor. As docerias ficam em Belém (PA) e Salvador (BA) e tinham sido citadas anteriormente, na lista divulgada em 2023.





Ao todo, mais de 30 países integram a lista, sendo a Itália e os Estados Unidos as duas nações que mais aparecem no ranking. Vale destacar que o site não coloca uma ordem de preferência entre os sabores.











O primeiro sorvete brasileiro da lista é o de açaí, feito pela Sorveteria Cairu, de Belém, que existe desde 1964 e é patrimônio imaterial do Pará. “A Sorveteria Cairu é mais do que apenas uma sorveteria; é um símbolo de orgulho regional e uma embaixadora dos sabores amazônicos para moradores e visitantes. Seus sorvetes se destacam pelo uso de frutas nativas da Amazônia, exibindo os sabores únicos da região. Um dos seus sabores de sorvete mais icônicos é o açaí, que é muito amado por seu sabor rico e distinto que equilibra perfeitamente a doçura e a acidez”, diz o site.

Sorvete de açaí da Cairu e sorvete de tapioca da Ribeira TasteAtlas / Reprodução

O sabor é feito totalmente artesanalmente, sem gordura hidrogenada ou conservantes. “Somos a única sorveteria do norte do país na lista e isso carrega um significado de orgulho não apenas nosso, mas de todo paraense. Da riqueza da nossa gastronomia e sabores da Amazônia”, escreveu o estabelecimento no perfil do Instagram.









O segundo brasileiro é o sorvete de tapioca da Sorveteria da Ribeira, de Salvador. O local foi criado em 1931 e é conhecida por fazer sabores diferentes inspirados em frutas tipicamente brasileiras. O sorvete de tapioca é feito com a tradicional farinha de mandioca.





“A Sorveteria da Ribeira está aninhada em uma área cênica de Salvador, tornando-se uma parada popular para moradores e turistas. A loja ostenta uma variedade de sabores de sorvete que incluem não apenas sabores comuns, mas também frutas brasileiras exóticas, e seu sabor mais icônico é a tapioca - feita usando farinha de tapioca autêntica e misturada com gelato cremoso, resultando em uma deliciosa combinação de sabores e texturas”, escreveu o site.









“Estamos extremamente orgulhosos de representar Salvador, a Bahia e o nosso nordeste, levando o sabor inconfundível da tapioca para conquistar corações ao redor do mundo. Ano passado estivemos lá, e com a mesma tradição, fomos selecionados novamente. E tudo isso só foi possível graças a vocês, nossos queridos clientes e verdadeiros amigos, que fazem parte dessa história. Muito obrigada por cada visita, cada elogio, feedback e cada momento compartilhado!”, escreveu a sorveteria no Instagram.