A mostra é de arquitetura, mas estamos aqui para falar sobre gastronomia. A 29ª edição da Casacor Minas, que ocupa o shopping Espaço 356, no Bairro Olhos D’Água, Região Oeste de Belo Horizonte, já ficou marcada como a que reúne mais atrações gastronômicas da história. Entre veteranos e estreantes, ao todo são cinco participantes empenhados em fisgar os visitantes pelo estômago: restaurante, bar de vinhos, drinqueria, bufê e cafeteria.



O Chef e o Cabra virou o restaurante oficial da Casacor Minas. Já na terceira temporada, é uma das atrações mais aguardadas pelo público, afinal, essa é a única oportunidade de comer em BH pratos do chef paraibano Onildo Rocha, que comanda o Notiê (indicado pelo Guia Michelin) e o Abaru, no Espaço Priceless, Centro de São Paulo. A novidade é que, pela primeira vez, as pessoas podem frequentar o espaço, assinado pelo escritório Life Projects, sem ter, obrigatoriamente, que comprar o ingresso para a mostra.



“Desde a primeira temporada, sempre pesquisei muito e prestei muita atenção no que o belo-horizontino gosta de encontrar em restaurantes. E a cada ano fui aprendendo mais”, responde o chef, ao ser questionado sobre o sucesso do projeto. Ele emenda: “Quero retribuir o mesmo carinho com que fui recebido. Sempre falo que me surpreendi com a forma como a minha cozinha, a minha cultura e a minha região foram recebidas e respeitadas pelos clientes que frequentam o restaurante.”



Com o olhar atento, Onildo entendeu que mineiro gosta de comer frutos do mar, então, neste ano, caprichou nos sabores do litoral, ampliando os pratos com peixe, camarão, polvo e vieira. O chef brinca que “o sertão virou mar”, em referência à essência da sua cozinha, que se conecta fortemente com o sertão da Paraíba. Inspirado no também paraibano Ariano Suassuna, idealizador do movimento armorial, ele criou a cozinha armorial, que enaltece produtos locais pouco (ou nada) valorizados.



“O cardápio é um misto da minha concepção de cozinha e do que as pessoas esperam em um restaurante, mas sempre pelo meu jeito de olhar. Tenho que entender o público e em cima disso imprimir a minha identidade. Cada vez mais faço isso. São só 45 dias, não posso errar”, comenta.



Onildo também teve que encontrar o equilíbrio entre o seu impulso criativo (que busca novidades) e o desejo do público (que quer comer de novo seus pratos preferidos). Então, fez o seguinte: eliminou itens que as pessoas queriam muito que continuassem, mas, ao mesmo tempo, incluiu outras criações, por acreditar que os frequentadores precisam provar sabores diferentes.

De frente para o mar



Na linha dos frutos do mar, a tapioca suflada com camarão e emulsão de abacate e a panelinha de camarão ao alho com aioli, páprica e focaccia se mantiveram. Por outro lado, chegaram a mini tartelete crocante com vinagrete de polvo e furikake de castanha de caju, o mini bao de camarão com maionese de limão, gengibre e cebolinha e o tartar de atum com creme de abacate, molho ponzu de galinha caipira e pipoca de sagu. O aclamado arroz de polvo não saiu do cardápio, que agora conta com o risoto de beterraba com queijo de cabra, vieiras grelhadas e salsa cítrica de ervas.



Outra novidade é o peixe ao molho de moqueca com vinagrete de pimenta-biquinho tostada e abará (massa de feijão-fradinho, azeite de dendê e camarão seco embrulhada em folha de bananeira e cozida no vapor). Essa é uma receita baiana, que, combinada com os sabores da moqueca, nos levam para as areias da Bahia.

Cerveja já foi ouro líquido? A relação curiosa entre a bebida e o dinheiro



O filé de sol (carne curada no sal) com roti de rapadura e mousseline de macaxeira, que está desde a primeira temporada, desponta como o prato mais vendido. Mas Onildo compartilha sua surpresa e felicidade ao saber que o medalhão de cabrito de leite com demi-glace e mil-folhas de batata está com ótima saída. “Todo mundo torcia o nariz para o cabrito, mas ele fez sucesso no ano passado e, nos primeiros dias dessa temporada, já está sendo o segundo prato mais pedido”, comemora.



Quem já conhece o cardápio deve estar se perguntando: e a torta de limão? Sim, pode ficar tranquilo, a icônica sobremesa em formato de limão, com mousse e ganache de limão, não poderia ficar de fora. Virou um ícone do restaurante. Se quiser outras opções doces, dê uma chance para o pudim de leite com tuile de amendoim e o bolo de chocolate com calda de chocolate.

Vista panorâmica



Outro veterano é o bar Jângalito Drinkeria, que participa pela segunda vez da mostra e ocupa parte do terraço do prédio, já no fim do percurso. Projeto do arquiteto Junior Piacesi, o espaço não tem paredes, apenas teto, valorizando a vista panorâmica para as montanhas de Minas, com direito a um lindo pôr do sol no cair da tarde.

Seis arquitetos brasileiros inspiraram a criação de seis drinques do bar Jângalito, entre eles o 'Lina', com gim, espumante, aperitivo italiano e shurb de acerola com cumaru Bruno Werneck/Divulgação



“A Casacor é um evento que faz parte do calendário de BH e tem um fluxo muito interessante de pessoas. Estamos em várias regiões da cidade, mas ainda tem muita gente que não nos conhece, e essa é uma oportunidade de mostrar a marca”, aponta o sócio André Panerai. Referência em coquetelaria, o bar criou um cardápio com tira-gostos para acompanhar os drinques, como barquete de bacalhau e terrine de ricota e cream cheese ao pesto com chips de beterraba, provolone e inhame.



Cibele Guimarães, conhecida como Jezebel, entrou em cena para assinar a carta de drinques autorais. A mixologista estudou a vida e a obra de seis nomes da arquitetura brasileira, que são homenageados com suas criações. “Quando me fizeram o convite, a primeira coisa que me veio à cabeça foi a beleza da arquitetura. Pensei muito no visual, os copos foram selecionados a dedo e tentei buscar vários nichos de sabor para agradar o público, que é bem diverso”, destaca.



O “Lina”, em referência a Lina Bo Bardi, apresenta bem a sua coquetelaria. “Gosto de trabalhar com produtos além do que o sacolão oferece e fazer infusão.” O gim infusinado em folha de pitangueira se junta a espumante, aperitivo italiano (a arquiteta nasceu em Roma) e shrub de acerola com cumaru. Segundo ela, o modernismo de Lina se reflete no resgate de uma técnica antiga, o shrub, tipo de xarope com vinagre que entrega acidez. Destaque para a elegância da cereja que repousa na folha de pitangueira.

Das curvas ao concreto



O que Oscar Niemeyer beberia? A resposta de Jezebel está no drinque “Oscar”, com destilado de uva, xarope de banana e aperitivo com toque de amargor e ervas. A criadora chama a atenção para a folha de bananeira na decoração, que lembra as linhas das obras do arquiteto. Já o “Mendes da Rocha” (veja a receita no fim da matéria), à base de cachaça, suco de abacaxi com tomilho, xarope de rapadura e suco de limão taihi, exalta o concretismo de Paulo Mendes da Rocha ao ser tingido de preto. A espuma, feita com o próprio abacaxi batido, é cinza.



De olho na tendência dos drinques com baixo teor alcoólico e sem álcool, a mixologista criou o “Piacesi”, em homenagem ao arquiteto que projetou o bar. A mistura gaseificada de quatro frutas amarelas – suco de maracujá, suco de manga e xarope sem açúcar de pêssego e damasco – ganha um toque de curry (outra marca de Jezebel é o uso de temperos).



Falando nisso, ela avisa que o seu famoso Bloody Mary, com vodca e suco de tomate, considerado um dos melhores da cidade, também está no cardápio. “A minha receita leva todos os ingredientes, mas em proporções diferentes. Consegui encontrar o equilíbrio.”

Brinde com vinho



Já era um desejo antigo da Casacor ter um bar de vinhos, e ele chegou com ninguém menos que o Cabernet Butiquim, que trouxe essa proposta para BH há nove anos. Batizado de Bar de Vidro, por ter um enorme balcão e prateleiras nesse material, o ambiente é uma criação da dupla da Balsa Arquitetura, Sarah Floresta e Paulo Augusto.

Desafiada a não trabalhar com frituras, a cozinha do Cabernet Butiquim chegou à mini moranga com camarão e requeijão Fred Oliveira/Divulgação



“Eles nunca tinham feito wine bar e, quando resolveram fazer, logo pensaram na gente. Mas, nesses primeiros dias, já deu para perceber que a marca está extrapolando os limites do vinho e sendo associada à ideia de bar de uma forma um pouco mais ampla”, comenta o sócio Pablo Teixeira.



No cardápio, uma seleção de 50 rótulos, incluindo espumante, laranja, branco, rosé, tinto, jerez e vinho do Porto. Algumas opções são vendidas na taça, pensando em quem quer fazer uma pausa rápida e continuar o circuito. Tem também seis sugestões de drinques, todos feitos com vinho. Entre eles, Negroni Sbagliato (espumante), New York Sour (tinto), Jerezana (jerez) e Portônica (vinho do Porto).



O desafio da cozinha era não trabalhar com nem uma fritura. Isso só aguçou a criatividade da chef Jana Barrozo. O cardápio tem basicamente só petiscos para compartilhar e a menção honrosa vai para a inusitada kafta de camarão com alho-poró, queijo minas e maionese. Destacam-se também a polenta cremosa com ovo mole, ragu de cogumelos e agrião e a bruschetta de ragu de linguiça com ovo poché e crispy de basílico. Se quiser sanduíche, uma boa pedida é o de parma com burrata, molho romesco de ervas, tomate e rúcula.



Pausa para o café





No meio do percurso, logo que se chega ao segundo andar, salta aos olhos uma convidativa mensagem: “um bom café muda tudo”. Ela resume a proposta do Elisa Café e Torrefação, que tem uma unidade na Savassi e faz sua estreia na Casacor. A intenção é ser um ponto de parada para quem quer tomar um café e também saber mais sobre os grãos especiais.



O ambiente, assinado pela arquiteta Roziane Faleiro, funciona como cafeteria, loja e espaço de conhecimento. “A área interna tem uma mesa comunitária com oito cadeiras como se fosse na sala de casa ou na cozinha. Ficou aconchegante e informal ao mesmo tempo. Enquanto estamos preparando o café no balcão, temos a oportunidade de conversar com os clientes e vejo que as pessoas estão abertas, interessadas no assunto”, descreve a fundadora da marca, Ana Elisa Saldanha.

O estreante Elisa Café funciona como cafeteria, loja e espaço de conhecimento: 'Vejo que as pessoas estão interessadas no assunto', diz Ana Elisa Saldanha Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press



A cafeteria seleciona semanalmente sete grãos para o café coado na hora. Alguns são exclusivos da unidade da Casacor, como o da Fazenda Bioma, que ganhou prêmio como melhor café da região do Cerrado Mineiro. É da variedade arara, tem notas de chá e baixa acidez. Nas próximas semanas, serão lançados dois lotes especiais da Fazenda Daterra, que fica na mesma região, sendo um fermentado e outro naturalmente quase sem cafeína.



Na categoria espresso, dá para tomar a bebida sozinha ou em misturas, que vão desde o tradicional cappuccino até o menos conhecido flat white. “Parece cappuccino, mas ele tem o dobro de espresso e menos espuma, então você sente mais café do que leite”, explica. O cardápio avança para as bebidas geladas, como o espresso tônica e o spanish latte, café com leite adoçado com leite condensado. “De espanhol não tem nada. Descobri essa bebida na Arábia Saudita e achei deliciosa, super refrescante.” Até drinque (negroni e martini) com café tem.



Para acompanhar os cafés, receitas como a torta Caprese, carro-chefe da casa, inspirado na Ilha de Capri, com farinha de amêndoa, chocolate branco e limão siciliano; bolo de fubá com queijo; o biscoito de queijo da mãe de Ana; cookie de chocolate, pão de canela e croissant com queijo. A cafeteria usa o forno da bancada para assar alguns produtos e atrair o público também pelo cheiro.



Os visitantes ainda podem conhecer novos equipamentos – como a mini máquina italiana de espresso, ideal para uso doméstico, e o método Gina, que faz café coado, infusionado e cold brew – e participar de workshops, com venda antecipada de ingressos, que dão direito à visitação da Casacor. Entre os temas, “Como melhorar seu café coado em casa” e “Matcha experience”. Nesse encontro, a especialista Paula Batista vai mostrar como funciona a cerimônia do chá no Japão. Os chás também estão no cardápio da cafeteria.

Em vários momentos



O bufê Célia Soutto Mayor tem uma parceria antiga com a Casacor, mas, dessa vez, apresenta um formato inédito, o Café Mayor, que reúne toda a diversidade do seu cardápio de eventos, que vai do salgadinho ao prato principal, chegando às tortas e docinhos. Por isso, consegue ser bem abrangente, atendendo desde o momento do café até refeições. A diretora Patrícia Soutto Mayor fala em cafeteria e confeitaria que serve almoço e jantar.



“Temos um nome muito conhecido, já tivemos lojas em outros shoppings, então, muita gente, quando vê escrito Célia Soutto Mayor, entra e fala que estava com saudades, fica feliz que voltamos. Para nós está sendo muito importante ver a extensão da marca no mercado”, comenta Patrícia, herdeira de uma história que já tem 54 anos, admitindo que existe a possibilidade de se fixar no local, apesar de achar que ações pontuais como essa são mais interessantes.

O bufê Célia Soutto Mayor serve no seu espaço, o Café Mayor, docinhos de festas, incluindo o canoli de chocolate com castanha Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press



O café – projetado pelos arquitetos Gabriela Brasil, Marlon Junior e Pedro Melo – fica em destaque, ao lado da bilheteria, e a entrada não depende da compra de ingresso para a mostra (assim como no restaurante O Chef e o Cabra).



Na seção de entradas para compartilhar, são campeãs de vendas as porções de coxinha de frango com catupiri e camarão empanado com catupiri. “Fomos muito felizes na escolha do cardápio. Acho que pessoas estão muito ligadas a coisas que trazem memória afetiva, que remetem a boas lembranças.” Isso ajuda a explicar o sucesso de docinhos como brigadeiro e bombom de nozes. O novo também agrada, baseando-se na boa saída da nuvem (crocante de arroz) com tartar de salmão e crispy de alho-poró e o triângulo de palmito ao molho de aceto balsâmico.

Pecado na Itália? Onde comer espaguete à parmegiana



Avançando no cardápio, encontramos itens para uma refeição mais reforçada, como a salada caesar com mix de folhas, morangos, croutons de queijo brie e vinagrete de morango, a tostada de figo com cebola caramelizada e a torta de mandioca com azeite de nozes. Há, ainda, três pratos principais: arroz de pato, lascas de bacalhau à moda mediterrânea com batatas ao murro e rosbife salteado com cogumelo paris e arroz cremoso com queijo brie.



Por fim, Patrícia destaca sobremesas lançadas para o café, entre elas a torta de chocolate com caramelo salgado, a cheesecake de frutas vermelhas e mini bolo banana com calda de doce de leite. Completam o cardápio mais opções de docinhos do bufê, incluindo cocada cremosa com calda de laranja, raspinha de maracujá e canoli de limão com pistache.

Anote a receita do drinque “Mendes da Rocha”

A criação é da mixologista Cibele Guimarães, que assina a carta de drinques autorais do bar Jângalito Drinkeria



Ingredientes

40ml de cachaça três madeiras

150 de suco fresco de abacaxi com tomilho

15 ml de xarope de rapadura

10ml de suco de limão tahiti

5ml de goma nero

1 cubo de abacaxi maçaricado com açúcar

1 ramo de tomilho

Modo de fazer

Coloque a cachaça, o suco de abacaxi, o xarope de rapadura, o suco de limão e a goma nero na coqueteleira com gelo.

Bata vigorosamente para obter a espuma do abacaxi.

Transfira para a taça previamente gelada, fazendo coagem simples.

Decore com espetinho de abacaxi e tomilho.



Serviço



29ª Casacor Minas Gerais

Data: até 15 de setembro

Endereço: Espaço 356 (Rua Adriano Chaves e Matos, 100 – Olhos D’água)

Horário de funcionamento: de terça a sexta, das 14h às 21h; sábado, das 12h às 21h; domingo, das 12h às 19h

Ingressos: de terça a sexta (R$ 80 inteira e R$ 40 meia); sábados, domingos e feriados (R$ 90 inteira e R$ 45 meia)

Informações: www.casacor.com.br