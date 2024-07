Se Minas Gerais fosse um prato, poderia ser o feijão-tropeiro. Com uma rica mistura de sabores e texturas, ele celebra o coração da culinária mineira. Dos botecos mais simples a restaurantes tradicionais, o estado prepara a iguaria de maneiras surpreendentes e oferece opções para todos os gostos.

Para ajudar você a encontrar um lugar para saborear esse prato típico, o Estado de Minas preparou uma lista com 10 estabelecimentos em Belo Horizonte (e também na região metropolitana) que servem o tropeiro. Aparecem desde rodízio de ovos até as inovadoras versões veganas. Na dúvida, experimente um de cada.





Sheridan

Vencedor da categoria “melhor sabor” do Sabores do Santa Tereza - 1º Festival de Tropeiro de Belo Horizonte, o Sheridan é uma ótima opção gastronômica para os amantes do prato. O tropeiro com banana-da-terra serve duas pessoas: mistura-se o feijão com farinhas de mandioca e de milho, cebola roxa, linguiça suína, bacon e banana-da-terra. Acompanham à parte arroz, torresmo, couve e dois ovos fritos. O valor é de R$ 69,90. Há também o bufê no quilo, por R$ 59,90 de segunda a sexta-feira. Em fins de semana e feriados, a comida sai por R$ 82,90 o quilo.



Endereço: Rua Mármore, 588 - Santa Tereza

Horário: todos os dias, das 11h às 15h30

Telefones: (31) 3461-2022 ou (31) 99949-9980

@sheridanrestaurante

Bar da Lora





Fundado em 1973 como Bar Lumapa - e depois carinhosamente apelidado de Bar da Lora pelos clientes em homenagem a Eliza Fonseca, primeira mulher a comandar um boteco no Mercado Central -, o estabelecimento é um clássico belo-horizontino. E por isso não poderia ficar fora da lista. O bar serve tropeiro com pernil, ovo, couve e torresmo. Todos os dias da semana, é oferecido almoço em pratos feitos (R$ 22).





Endereços: Mercado Central - Rua Santa Catarina, 201, Centro - loja 115 / Avenida Augusto de Lima, 885 - Centro / Rua Sergipe, 1414 - Savassi

Horário: segunda a sábado, das 9h às 18h; domingo, das 9h às 13h

Telefone: (31) 8305-1458

@bardalora

Casa Cheia





Um dos restaurantes mais premiados do festival "Comida di Buteco", também está situado no Mercado Central. Desde 1978, o Casa Cheia é parada obrigatória para quem visita BH e seu ponto forte é a comida mineira. Para fazer jus ao nome, o restaurante convida a todos para experimentar um tropeiro de dar água na boca. A porção completa acompanha arroz, couve, dois ovos e torresmo, por R$ 65. Já o PF sai a R$ 38.

Tropeiro do Casa Cheia acompanha arroz, couve, dois ovos e torresmo Edésio Ferreira/EM/D.A. Press





Endereço: Avenida Augusto de Lima, 744 - Loja 167 - Centro

Horário: segunda a sábado, das 10h30 às 17h45; domingo, das 10h às 13h

Telefone: (31) 32749585

@casacheiarestaurante

Bar Du Magrelo





Em frente ao estádio Arena Independência, no Bairro Sagrada Família, na Região Leste de BH, o Bar Du Magrelo é o ponto de encontro de torcedores apaixonados. Em dias de jogo e às quartas-feiras, o lugar serve um feijão-tropeiro, como prato-feito, digno de título. Para acompanhar a emoção dos gols e as comemorações da torcida, nada melhor do que degustar esse prato assinatura, por isso, o bar é o lugar ideal. Há opção de tamanhos pequeno (R$ 20) e grande (R$ 23).

Feijão-tropeiro do Bar Du Magrelo, vizinho da Arena Independência Túlio Santos/EM/D.A.Press





Endereço: Rua São Felipe, 21 - Sagrada Família

Horário: segunda, das 9h às 14h; terça a quinta e sábado, das 9h às 21h; sexta, das 9h às 22h30

Telefone: (31) 3654-4059

@bardumagrelo21

Tropeiro do Zezé





Com 50 anos de experiência única em feijão-tropeiro, o Tropeiro do Zezé é muito conhecido em BH e região metropolitana. O restaurante começou servindo todo tipo de petiscos, mas, com o tempo, José Teodoro, o Zezé, decidiu inovar e focar no que oferecia de melhor aos clientes. A decisão fez tanto sucesso que ele teve que preparar uma quantia maior de ovos para servir com o tropeiro, e foi assim que o sistema ficou conhecido como “rodízio de ovos”. Localizado em Contagem, o rodízio do Zezé serve o prato com arroz, ovo e torresmo à vontade. De terça a sexta, sai por R$ 32. Já nos fins de semana, o valor é de R$ 40.





Endereço: Rua Corcovado, 721, Novo Riacho - Contagem

Horário: terça, das 9h às 14h; quarta a sexta, das 9h às 15h; sábado e domingo, das 9h às 15h

Telefone: (31) 33562911

@tropeirodozeze

Xapuri





Mais do que um simples prato de comida, no Xapuri você experimenta a essência de Minas Gerais. É um lugar onde a cultura mineira se revela em todo canto. Ambiente de fazenda, fogão a lenha, torresmo com cachaça e muita fartura. Sem dúvida, o feijão-tropeiro surge para dar mais um “gostinho” mineiro. Servido todos os dias, desde 1987, o prato de costelinha de porco com tropeiro, couve e torresmo enche os olhos de quem frequenta o restaurante. A refeição é servida em guarnição individual (R$ 26,90).

Servido todos os dias, desde 1987, o prato de costelinha de porco com tropeiro, couve e torresmo enche os olhos de quem frequenta o Xapuri Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press





Endereço: Rua Mandacarú, 260 - Loja 1 - Trevo

Horário: terça a sábado, das 11h às 22h; domingo, das 11h às 17h

Telefone: (31) 3496-6198

@xapurirestaurante

Mineirinho





Em meio ao ritmo frenético do Centrão de Belo Horizonte, um restaurante tradicional marca presença servindo os tradicionais PFs desde 1986. O Mineirinho 1 fica aberto de segunda a segunda, das 11h às 2h30 da madrugada, e é o lugar certo para saciar a fome por um preço acessível. Por lá é possível pedir a porção de tropeiro com um ovo (R$ 13) ou o PF nos tamanhos pequeno (R$ 20) e grande (R$ 23). O preço pode variar de acordo com a carne escolhida pelo cliente para acompanhar.





Endereço: Rua Espírito Santo, 310 - Centro

Horário: todos os dias, das 11h às 2h30

Telefone: (31) 32451236

@restaurantemineirinho1

Tropeiro do 13





Para os saudosos do clássico tropeiro do Mineirão, o Tropeiro do 13 ainda mantém essa delícia aos fãs do futebol e da boa comida. O prato vem com arroz, feijão, farinha, linguiça calabresa, torresminho sem pele, cebola, cebolinha, couve, ovo, molho de tomate e bife de frango ou lombo. O estabelecimento funciona de segunda a sábado. Há opções de PF nos tamanhos pequeno (R$ 26) e grande (R$ 28). Caso você prefira comer em casa, a marmita pequena sai a R$ 22 e a grande, a R$ 27.





Endereço: Avenida General Olímpio Mourão Filho, 190 - Planalto

Horário: segunda a sábado, das 11h às 14h30

Telefone: (31) 25386514

@tropeirodo13

Quintal Vegan





Para os que buscam uma opção vegana, o Quintal Vegan oferece uma versão deliciosa de feijão-tropeiro. Feito com linguiça e torresmo de soja, o prato ainda acompanha arroz, vinagrete, couve e abobrinha empanada. É servido a semana inteira, exceto às segundas-feiras, por R$ 25.

Endereço: Rua Pitangui, 175 - Concórdia

Horário: terça a sábado, das 11h às 22h30; domingo, das 11h às 16h

Telefone: (31) 99600-4761

@quintalvegan

Camaradería





O Camaradería oferece tropeiro também 100% vegano, que não perde nada em sabor. A versão do prato é composta por feijão roxo, farinha de mandioca, torresmo, linguiça, filé de soja, banana-da-terra, couve e vinagrete. Com esquema de cardápio fixo, o tropeiro é servido às quintas-feiras no almoço. O prato é tamanho único e custa R$ 44,90.

O tropeiro 100% vegano do Camaradería, com torresmo, linguiça e filé de soja Divulgação/Camaradería





Endereço: Rua Cláudio Manoel, 555 - Funcionários

Horário: quinta-feira, das 11h às 15h

Telefone: (31) 36464616

@camaraderia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino