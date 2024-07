Conhecida pelo cenário gastronômico recheado de influências do mundo inteiro, Belo Horizonte oferece experiências culinárias que vão muito além das fronteiras brasileiras. Com o início dos Jogos Olímpicos nesta sexta-feira (26/7), propomos uma ponte entre a capital francesa e a mineira, listando lugares que reproduzem por aqui pratos da França. Os sabores vão desde o clássico boeuf bourguignon até criações como o taco francês.

Suflê



O termo "suflê" deriva do verbo francês "souffler", que significa "soprar" ou "inflar". Essa denominação não é por acaso, pois a característica mais marcante do suflê é sua capacidade de inflar e crescer dramaticamente enquanto assa. Acredita-se que o suflê tenha sido inventado por volta do final do século 18, durante o período de esplendor da culinária francesa.

Inspirando-se nisso, o restaurante Taste Vin serve diversos sabores de suflê, como o de espinafre com passas e maçã, banana com chocolate e praliné de amêndoas e a receita que leva o nome do local, recheado de camarão, queijo gruyère e champignons de paris frescos.

Suflê de Canastra Serra do Salitre Curado com pimenta dedo de moça do Taste Vin Instagram/Reprodução

Rua Curitiba, 2105 - Lourdes

Segunda e terça: 19h às 23h; quarta: 19h às 23h30; quinta e sexta: 19h às 00h; sábado: 12h30 às 16h / 19h às 23h30

(31) 3292-5423

@restaurante_tastevin

Crepe



No Francette, a estrela da casa são os crepes, chamados de “galettes”: crepes franceses feitos com farinha de sarraceno. Fininhos, macios e saborosos, eles não têm glúten. Alguns vêm em versão mini, no cone, e, se o cliente quiser, pode pedir acréscimos ou uma salada para acompanhamento.



Sabores como “La Bretonne”, também chamada de “complete”, com queijo gruyère, muçarela, presunto, ovo estrelado, bacon picadinho e cebolinha; "Ratatouille", feito com berinjelas, abobrinhas, pimentões e tomates salteados com ervas provençais, queijo de cabra maçaricado, folhas de rúcula, azeite de manjericão, crocante ao perfume de limão siciliano; "Mineirette", recheado com copa lombo confitado, chutney de abacaxi, queijo Canastra, cubinhos de bacon, crocante e cebolinha estão presentes no cardápio. Entre os doces, o "Charlotte", feito com creme de limão siciliano, crumble de chocolate branco, amêndoas e chantili.

Francette: abobrinha assada, tomatinhos confitados, queijo Brie, cebola caramelizada, redução de vinagrete balsâmico e mel, hortelã fresca e crocante de limão siciliano Instagram/Reprodução

Rua Alagoas, 754 - Funcionários



Segunda: 11h às 20h; terça a sexta: 10h às 21h; sábado: 9h30 às 20h30; domingo: 9h30 às 14h30

(31) 99631-1447

@francettebh





Boeuf bourguignon

O Boeuf Bourguignon é um clássico da culinária francesa. Com origem na região da Borgonha, localizada no leste da França, sua história remonta aos tempos medievais, quando camponeses da região começaram a utilizar técnicas de cozimento lento para amaciar cortes menos nobres de carne bovina, como a carne de vaca.

A receita evoluiu ao longo dos séculos, adaptando-se aos ingredientes locais disponíveis e às preferências gastronômicas da região. Tradicionalmente, o boeuf bourguignon é preparado com carne bovina cozida lentamente em vinho tinto da Borgonha, que amacia a carne. A versão do Cozinha Santo Antônio é servida com fatias de baguete.

Boeuf bourguignon com fatias de baguete da Cozinha Santo Antônio Instagram/Reprodução

Rua São Domingos do Prata, 453 - Santo Antônio



Terça a sexta: 12h às 15h; sábado e domingo: 12h30 às 17h30

(31) 98218-6427

@cozinha_santoantonio





Croissant



O croissant, do francês “crescente”, é um tipo de massa folhada em formato de meia-lua, feito de farinha, açúcar, sal, leite, fermento, manteiga e ovo. Ao contrário do que muitos pensam, a receita é austríaca, mas aterrissou na França em razão do casamento de Maria Antonieta, que era uma princesa da Áustria, com o Rei francês Louis XIV.



Com isso em mente, a Panetteria Carazolli promove a iguaria com invenções como o "Ragu Croi", um croissant crocante com ragu de carne, cream cheese e rúcula, o "Italianinho", com queijo canastra, tomate cereja e molho pesto, o doce "Flat Croi", feito com o croissant prensado com xarope de bordo em duas opções: frutas da estação e calda de chocolate ou praliné de amêndoas com mousse de doce de leite. Até o misto quente é feito no croissant, recheado de queijo muçarela, parmesão e peito de peru.

Croissant French Toast embebida em creme baunilhado acompanhada de frutas e xarope de bordo Instagram/Reprodução

Rua Turibaté, 96 - Sion



Segunda a sexta: 12h às 19h30; sábado e domingo: 9h às 13h30

(31) 98250-9115

@panetteria_carazolli





Macaron

Os macarons são um tipo de doce conhecido por sua textura crocante por fora e macia por dentro, geralmente feito com clara de ovos, açúcar e amêndoas moídas. O ateliê Maria Antonieta fornece versões clássicas do doce, com recheios de pistache, ninho com Nutella, frutas vermelhas, chocolate, doce de leite, limão, entre muitos outros.

Eles podem ser adquiridos em caixas de diferentes tamanhos para presentear ou dividir com amigos, com kits personalizados da loja. O estabelecimento também fornece o macaron gigante, recheado de frutas vermelhas ao creme com casquinhas crocantes de amêndoas e um recheio de frutas vermelhas com creme.

O macaron de cappuccino é feito com casquinha crocante de amêndoas, recheado com ganache de chocolate, expresso, baunilha e canela Instagram/Reprodução

Avenida do Contorno, 5417, Loja 1 - Funcionários



Segunda a sexta: 9h às 17h

(31) 98486-4161

@mariaantonietamacarons

Steak com batatas fritas e molho secreto



A história do L’Entrecôte de Paris remonta à década de 1930, quando o restaurante Le Relais de Venise - L’Entrecôte foi inaugurado em Paris por Paul Gineste de Saurs. A ideia era oferecer aos clientes uma experiência gastronômica única, centrada em um prato principal simples e delicioso. O prato clássico do restaurante consiste em um steak de carne, geralmente feito de entrecôte (contrafilé), acompanhado de batatas fritas crocantes e um molho secreto que é a verdadeira estrela da refeição.

O steak é tradicionalmente grelhado e cortado em fatias finas, servido com generosas porções de batatas fritas crocantes. No entanto, o verdadeiro segredo está no molho especial que acompanha o prato. Esse molho, cuja receita é mantida em segredo pelos restaurantes que o servem, é geralmente descrito como um molho cremoso e saboroso à base de ervas, manteiga e outros ingredientes que complementam perfeitamente o sabor da carne.

Steak de carne com batatas fritas e molho secreto do L’Entrecôte de Paris Instagram/Reprodução

Rua Alvarenga Peixoto, 655, 2 andar - Lourdes

Domingo a quarta: 12h às 22h; quinta a sábado: 12h às 23h

(11) 98922-1142

@leentrecotedeparis.bh





Taco

Já o restaurante O Petit Francês trouxe algo único ao cardápio: o taco francês. O alimento consiste em uma massa leve de trigo e pode vir em sabores como "Calabresa", de linguiça calabresa, cebola caramelizada, molho de queijo, batatas fritas e repolho roxo; "Dijon", recheada de frango, mostarda francesa de Dijon, molho de queijo, batatas fritas e repolho roxo; "Cordon bleu", feita com cordon bleu caseiro (peito de frango empanado e recheado com presunto e queijo), cebola caramelizada, molho de queijo, batatas fritas e repolho roxo. Em todos, existe a possibilidade de escolher os molhos do recheio.

Taco francês do restaurante O Petit Francês Instagram/Reprodução

Rua Benvinda de Carvalho, 169, Loja 101 - Santo Antônio

Terça a domingo: 11h30 a 15h / 18h às 21h30

(31) 99078-8277

https://www.instagram.com/opetitfrances/





Cassoulet



O cassoulet está entre os pratos mais populares da cozinha francesa, tornando-se uma refeição tradicional no sul da França. É basicamente um cozido preparado com feijão branco e carnes, como linguiça, chouriço, porco, ganso, pato, coelho, perdiz ou cordeiro.

O nome da refeição vem da palavra “cassole”, que se refere ao pote de barro em que se é cozido tradicionalmente. No restaurante Marie Cuisine, os clientes podem saborear o "Cassoulet Marie", feito com costelinha de leitoa, linguiça fresca e pato defumado.



Outro clássico da culinária francesa: Foie gras grelhado com manga e redução de vinho do porto Instagram/Reprodução

Avenida Olegário Maciel, 1600 - Lourdes



Segunda a sábado: 12h às 16h / 19h às 23h; domingo: 12h às 17h / 19h às 22h

(31) 3643-0300

@mariecuisinebh





Eclair



Consistindo em uma massa choux com recheio, o eclair é batizado em homenagem a palavra francesa “relâmpago”, assim como no Brasil é conhecido como “bomba”, itens que simbolizam como ele estoura na boca, com seu recheio cremoso, que costuma ser de chocolate ou baunilha, mas é possível encontrá-los em outros sabores. A cobertura é de chocolate endurecido, mas também pode ser feita com fondant, caramelo ou outros ingredientes. Com isso em mente, a Laroche Pâtisserie prepara eclairs de framboesa, pistache e diversos outros recheios.

Os eclairs de framboesa da Laroche fazem muito sucesso Instagram/Reprodução

Rua Sergipe, 1443 - Savassi

Terça a sábado: 11h30 às 16h

(31) 99304-4271

@larochesavassi





*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino