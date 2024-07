No dia 31 de agosto, o terceiro ano do Projeto Anoitecer, realizado em parceria com a marca italiana Gucci, toma conta do Instituto Inhotim e chama a atenção pelo valor da entrada: os ingressos individuais custam R$ 8 mil. Também há a opção de adquirir mesa de oito lugares pelo valor de R$ 64 mil, ou ainda a generosa mesa de 10 lugares por R$ 80 mil.

Considerando os valores altos, você deve estar se perguntando: o que é servido em um evento assim? Desvendamos esse mistério com a ajuda da Paula Azevedo, a primeira mulher da história do Instituto Inhotim a ocupar o cargo de diretora-presidente.

O Projeto Anoitecer valoriza o protagonismo feminino com duas chefs mulheres (e mineiras), a Mazzô França Pinto e a Agnes Farkasvölgyi. No âmbito da gastronomia, o evento proporciona uma experiência sensorial para os visitantes. “Quando a gente formatou o evento, pensou na experiência da pessoa, que se mobiliza a ir até lá, o que demanda um deslocamento e um tempo muito mais extenso, então temos um compromisso de fazer com que essa vivência seja o mais impactante possível”, explica Paula.

A diretora-presidente do Inhotim, Paula Azevedo, reforça a proposta do evento de valorização do protagonismo feminino Victor Moriyama/Reprodução

O circuito gastronômico é dividido em dois momentos: coquetel e jantar. “Entendemos que as pessoas chegam cansadas da estrada, com fome. Por isso, no momento da chegada, será servido um coquetel que a chef Agnes chama de ‘Despertar Sensações’. Quase como uma intervenção gastronômica artística. A Agnes faz muito bem essa união da gastronomia com a arte, ela une o sabor com a experiência em si, com os sentidos, como o olfato e o visual”, diz a diretora do Instituto.

Muitos itens naturais são valorizados nesse primeiro momento, como o tempurá de plantas alimentícias não convencionais (PANCs), muitas flores e folhas servidas com vinagrete e ervas, flores de sálvia, ora-pro-nóbis, pequi, numa valorização da culinária mineira.

Logo em seguida, será a etapa do "Após de Comer", com pós de milho e mandioca. De acordo com Paula, "é como se fosse uma pipoca na colher, o que aciona uma sensação gustativa porque remete a pipoca mas não tem o formato. A questão da experiência sensorial vem muito forte, com o instigamento dos cheiros e gostos dos visitantes, por meio de especiarias como o alecrim, a canela, perfumes de rosas e laranjas, o que aguça as sensações", completa.

A chef Agnes faz uma boa união da gastronomia com a arte Agnes Farkasvolgyi/Divulgação

A chef Agnes tem formação multidisciplinar: é formada em física e artes visuais pela UFMG, além de ter especialização em cozinha francesa pelo Le Cordon Bleu de Paris. É banqueteira e chef de cozinha do bufê Bouquet Garni há 35 anos, em BH. Sua cozinha é meio de expressão em artes através de performances, onde o alimento se transforma em linguagem utilizada pela chef.



Já no cardápio assinado por Mazzô, o jantar é servido com um DNA mineiro, com referências da culinária afetiva do estado, uma das especialidades da chef. Ele será servido em formato de bufê, para que as pessoas possam caminhar e se encontrar, circulando pela tenda próxima a obra Elevazione (2000-2001), do artista Giuseppe Penone.

Os produtos típicos da região são muito valorizados, com uma salada de folhas temperadas com mel da Mantiqueira e azeite Sabiá, terrine de tomate com emulsão de queijo minas, filé-mignon de porco com batatas confitadas e aspargos verdes, mousse de vegetais com avelãs tostadas, com todo o cuidado de sinalizar quais são as opções vegetarianas e sem glúten às pessoas que têm possíveis alergias e restrições alimentares.







Para a sobremesa, serão servidos: bolo de fita de coco queimado, toucinho de nozes, ovos nevados com creme de manga, compotas mineiras variadas, bala de goiabada e chocolates em formato de flores da CAU Chocolates, empresa apoiadora do evento, e, claro, um bom café mineiro. Além disso, a chef busca usar produtos da estação e de pequenos produtores, com uma seleção de queijos mineiros premiados junto com as sobremesas.

Mazzô rejeita o rótulo de chef: 'Sou cozinheira', define-se Arquivo pessoal

Mazzô França Pinto nasceu em Ponte Nova, interior de Minas, e se mudou para a capital paulista em 1971, local onde é conhecida pela elegância e discrição que imprime às festas e eventos há quase 40 anos. Sua dedicação foi coroada com a vinda do Papa Bento XVI ao Brasil, quando ela foi convidada para cozinhar para o pontífice durante sua estada no Mosteiro de São Bento, em São Paulo: “Sem dúvida, maior honra e responsabilidade da minha vida”. A chef prioriza a qualidade dos ingredientes, sua elaboração e apresentação primorosa. “O primeiro sabor da comida vem pelos olhos”.



Ação para arrecadar fundos

O Projeto Anoitecer, realizado em parceria com a marca italiana Gucci, foi criado para arrecadar fundos para o museu, de forma a garantir sua sustentabilidade financeira após a doação feita por Bernardo Paz dos ativos do Instituto Inhotim, de uma parte de sua coleção de arte que compõe o museu, além de toda a botânica e área de visitação, sendo considerada a maior doação privada da história da cultura brasileira.

“Precisamos da sociedade civil como um todo para ter um evento de aproximação dessas pessoas, que também são formadoras de opinião. Então, o projeto surge para esse movimento de apoio à instituição por meio de pessoas físicas. Esse é o primeiro evento de arrecadação de fundos que expande a programação no dia seguinte de forma gratuita para o público visitante do museu, afirmando o nosso compromisso com a democratização do acesso, nosso foco principal ”, diz Paula.

O projeto conta com duas apresentações esse ano: uma dos músicos Amaro Freitas e Zé Manoel, homenageando o disco Clube da Esquina, e um show do Titãs celebrando 40 anos de carreira da banda de Tony Bellotto, Branco Mello, Sérgio Britto, Beto Lee e Mario Fabre, que promete agitar o público com seus clássicos eternos e faixas do mais recente álbum de inéditas, Olho Furta-Cor. Ambas nos dois dias, tanto sábado quanto domingo.





Projeto Anoitecer - 3ª edição

Quando: 31 de agosto, sábado, das 18h às 2h

Atrações: jantar, shows e festa

Ingressos: R$ 8 mil (individual); R$ 64 mil (mesa de 8 lugares); R$ 80 mil (mesa de 10 lugares)

Vendas: inhotim.info/anoitecer2024





