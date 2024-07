O bar Tatu Bola, conhecido por sua atmosfera que carrega brasilidade de uma forma descontraída, com drinques e petiscos saborosos na Savassi, está abrindo sua segunda unidade em Belo Horizonte, dessa vez na região da Pampulha.

A nova casa, com inauguração marcada para a próxima terça-feira (30/7), promete ser um ótimo ponto de encontro para os belo-horizontinos, que amam um barzinho. Oferece música ao vivo todos os dias, uma varanda pet-friendly e uma programação especial, com destaque para o “open feijoada” com uma animada roda de samba, todo sábado e domingo.

“A gente queria poder levar o Tatu Bola com mais facilidade para o público da região. Poder dar esse confronto de ter um Tatu Bola mais perto de casa é muito bom, além de que tem muita gente que gosta de passear na lagoa, ir aos jogos no Mineirão. Esse público agora tem mais uma excelente opção para almoço e para curtir com a família e com os amigos” conta Aline Prado, empresária na área de gastronomia e entretenimento e sócia do Tatu Bola Pampulha.

Com a nova unidade, o Tatu Bola consolida sua posição como um dos maiores sucessos do Grupo Alife Nino, expandindo sua rede para 18 bares espalhados por diversas cidades brasileiras, incluindo Salvador, Recife, Campo Grande e Fortaleza. Em 2023, o bar foi eleito o melhor boteco de São Paulo pela Go Where Gastronomia, pelo segundo ano consecutivo, um reconhecimento que atesta a qualidade e o sucesso da rede.

Com decoração inspirada nas tradições brasileiras, o Tatu Bola da Pampulha promete transportar os clientes para um ambiente aconchegante e rústico, com direito a fitinhas do Senhor do Bonfim, tecidos de chita e até mesmo uma parede de taipa.

“A nova unidade da Pampulha ficou linda, tem muitos detalhes de decoração que remetem à nossa cultura brasileira, além do atendimento que a gente preza muito, um atendimento cordial e ágil” conta a empresária, ao falar sobre o que podemos esperar da casa.

Caipirinhas gigantes

Os drinques são um diferencial, com destaque para as caipirinhas gigantes para compartilhar ou de tamanho individual, de diversos sabores e misturas, como, kiwi, limão siciliano com xarope de mel e uva com hortelã (R$ 29,90 - R$ 195). A casa também serve drinques sem álcool, como a soda italiana de maracujá com gengibre (R$ 12,90).

Para os amantes de chope, Aline promete que a casa não vai desapontar: “O nosso chope é uma referência no Brasil inteiro, ele vai estar sempre extremamente gelado”.

A gastronomia, assinada recentemente pelo chef Pedro de Artagão, também é de dar água na boca. Os destaques são o bolinho de costela com catupiri (R$ 40,90), o pastel Tatu Bola (R$ 41,90) e o Parmegiana Aperitivo (R$ 78,90). O cardápio completo traz toques do Brasil.

“Nossa proposta é atender um público amplo, desde uma família que queira comer algo gostoso no domingo, um grupo que queira fazer um brinde rápido no meio da semana até um casal que queira curtir uma sexta-feira a noite", completa a sócia.



Serviço

Endereço: Avenida Fleming, 152 - Ouro Preto



Horário de funcionamento: segunda: 17h30 às 0h; terça a sexta, das 17h30 às 01h; sábado, de 12h às 01h; domingo, de 12h às 0h

Contato: (11) 5990-2359 | @tatubola.bar