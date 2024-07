Lapinha da Serra, distrito de Santana do Riacho, na Região Central de Minas Gerais, localizado a aproximadamente 140km de Belo Horizonte, está celebrando um mês de cinema e gastronomia, com a apresentação de pratos inspirados em sucessos da bilheteria nacional. Até o dia 18 de agosto, a segunda edição do Cine Gastrô, que faz parte da programação do Festival Cine Lapinhô, transforma receitas de quatro restaurantes locais em estrelas de cinema e convidam os clientes a provar enredos com sabores brasileiros.

O festival destaca a riqueza da culinária regional e de obras que exaltam o cinema nacional. “Mais do que uma refeição, cada prato do evento é uma homenagem à cultura e à criatividade brasileiras. Os chefs locais se inspiraram em obras como 'Vidas Secas', 'Aquarius' e 'Marte Um', transformando narrativas cinematográficas em experiências gastronômicas. O evento também fortalece a comunidade, promovendo os restaurantes e produtores da região, além de oferecer uma oportunidade única para moradores e visitantes se conectarem através da arte e da gastronomia”, destaca Tamira Abreu, idealizadora do Cine Gastrô.

“Quando eu fiz a primeira edição do Cine Lapinhô, tive a ideia de envolver mais a comunidade, daí que veio a ideia de fazer o circuito gastronômico. Convidei todos os restaurantes da região para criar um prato inspirado em um filme brasileiro. Então, fizemos a primeira edição com a participação de quatro restaurantes e estamos repetindo agora na segunda edição”, comenta Tamira.





Saboreie os pratos



Apresentado pelo Bistrô Lapinha, o Suado Fubá é inspirado no filme “Vidas Secas” (Nelson Pereira dos Santos, 1963). A receita era tradicionalmente levada em "embornais" para sustento durante longas jornadas de trabalho. Feito com ingredientes simples e acessíveis, como carne de porco, bacon, banha, fubá de moinho, alho e cebola, o prato representa o sustento necessário e o conforto em meio às dificuldades diárias retratadas no filme.

A chef Sandra Antunes comenta sobre a inspiração: "A ideia veio porque a gente vem de uma trajetória em que pensamos nos nossos antepassados daqui. Fomos criados com muita dificuldade, então tinham dias em que tínhamos que fazer o 'suado' para comer. Com o fubá e a gordura, fazíamos o almoço. Assim, o filme veio como inspiração por retratar a vida de pessoas que trabalhavam na terra, passavam dificuldade e tinham que se virar".





O prato 'Suado Fubá', Da chef Sandra Antunes, inspira-se na vida de pessoas que passam dificuldade e têm que se virar Sérgio Aguiar/Divulgação

Enquanto isso, o Afeto Cremoso Milho, criado pela chef Nalim Jardim, da Cantina Baianera, inspira-se no filme "Aquarius" (Kleber Mendonça Filho, 2016). "Assistindo ao filme, fui percebendo que, por mais que você saia de casa, a memória é eterna, com toda a ligação da personagem da Sônia Braga com o apartamento em que ela morava. Então, tratando-se de memória afetiva e culinária, logo me veio um prato que a minha mãe fazia com creme de milho. Para acompanhar o ingrediente principal, fizemos um costelão bem mineiro, juntando a minha memória da Bahia com essa daqui, local em que moro há 13 anos", conta.

Para completar, uma salada fresca, que evoca os quintais da infância, e uma costela de boi com molho de demi-glace. Segundo a chef, o prato simboliza a união entre tradição e novas perspectivas na alimentação.





A chef Nalim Jardim mistura memória afetiva com culinária na Cantina Baianera Sérgio Aguiar/Divulgação

Já o Comezim, aposta do Casulo Risoteria e Gelateria, é construído como um menu executivo, com referências do filme “Marte Um” (Gabriel Martins, 2022). "Esse menu é elaborado totalmente com insumos locais. Começa com o carpaccio de beterraba defumada com tamarindo e cebolinha, fazendo alusão à primeira refeição da família no filme. Já no prato principal, o arroz com feijão é embolado em uma trouxinha de couve com carne de porco caipira e farofa, aludindo à comida de astronauta, como se fosse uma cápsula. Finalizamos esse menu com um sonho de doce de leite harmonizado com o rosmaninho, que é uma planta do cerrado, representando o sonho de colonizar Marte e nos lembrando de sempre manter em vista os nossos próprios sonhos”, detalha a chef Marina Leite.

A chef Marina Leite apresenta o menu 'Comezim', inspirado no filme 'Marte Um' Sérgio Aguiar/Divulgação

O restaurante Feito na Lapinha elaborou o Toucinho de Cinema. O prato é um pastel recheado com ingredientes típicos da culinária mineira, como toucinho de barriga, creme de milho, catupiri, muçarela, alho-poró e cheiro verde.

A proprietária, Marina Alcântara, comenta sobre o prato criado pelo chef Pedro Lima: "Por ter começado esse sonho de forma humilde, tenho a intenção de manter essa simplicidade, oferecendo produtos artesanais, com qualidade, criativos e acessíveis. Baseado nisso, também nos inspiramos no filme 'Marte Um', que conta os desafios e o cotidiano de uma família mineira, simples e trabalhadora. Tem uma cena do filme que se passa em uma pastelaria, então criamos uma releitura do pastel tradicional, utilizando ingredientes da culinária de Minas".

O público terá a oportunidade de votar em suas receitas favoritas até 17 de agosto. Os vencedores serão anunciados na cerimônia de encerramento do festival, no dia 18, e receberão o troféu Cine Gastrô.

Serviço

Bistrô Lapinha

Rua Paraíso, 279

(31) 98237-4818

@bistrolapinha





Cantina Baianera

Rua do Batuque, 73

(31) 97246-1857

@cantinanovociclo

Casulo Risoteria e Gelateria

Rua Olhos d'água, 1

(31) 98884-9921

@casulorisoteriaegelateria





Feito na Lapinha

Rua do Batuque, 137

(31) 98405-5291

@feitonalapinha





*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino