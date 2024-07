Uma bebida inusitada vem ganhando cada vez mais espaço em bares, festas e eventos ao ar livre: o chope de vinho. Misturando a tradição do chope com a sofisticação do vinho, a bebida se destaca pelo sabor refrescante e espuma característica. Com uma forte aceitação entre os consumidores, o chope de vinho está se tornando uma escolha popular entre os brasileiros que buscam uma alternativa leve e saborosa para todos os tipos de eventos.





Acredita-se que o chope de vinho tenha surgido na Itália, quando produtores adicionaram mosto de uvas à cerveja, deixando-a mais adocicada. No Brasil, é um produto já amplamente difundido no Sul do país, onde as culturas das duas bebidas se encontram e onde também existe uma infinidade de produtores de ambos os produtos.





Depois de um amplo estudo realizado em busca de novos produtos “prontos para beber”, por meio de pesquisas dos mestres cervejeiros da empresa e do setor de desenvolvimento de produtos, a Cervejaria Albanos, de Belo Horizonte, desenvolveu a “Albanos Rouge Bier”.





A Albanos Rouge Bier se destaca pelo sabor refrescante e pela espuma característica da bebida Thiago Henrique/Divulgação

“O nosso chope de vinho é a união da tradicional cerveja Pilsen Albanos com vinho tinto. Após a produção normal de cada uma das bebidas, elas são misturadas em uma determinada proporção para atingir as características sensoriais desejadas. É a junção de duas das bebidas mais antigas da humanidade! O nome Rouge Bier foi escolhido por representar a cor de vinho, vermelho profundo, que o produto demonstra após a mistura”, diz Rodrigo Greco, head de marketing da empresa.







Leia mais: Guia completo de cursos superiores de gastronomia em BH

Pensando nas possibilidades de harmonização com os alimentos, a bebida vai bem com massas que levam molho de tomate. Também combina com petiscos como linguiças e salames e com sobremesas de chocolate.





Serviço

Delivery de Chopp: (31)98307-6725

Loja on-line: https://loja.albanos.com.br/

Instagram: @cervejariaalbanos

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino