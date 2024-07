Steak Ancho com fettuccine, cogumelos e manteiga trufada do Vila Chalezinho

A Alameda Oscar Niemeyer é um dos pontos mais modernos da Grande Belo Horizonte, localizada em Nova Lima, na parte da cidade conhecida como Seis Pistas, no Bairro Vila da Serra. Batizada em homenagem ao arquiteto Oscar Niemeyer, a extensa avenida é marcada pela concentração de bares e restaurantes, muitos ocupando a calçada, o que dá até uma sensação de estarmos em uma calçadão no litoral.





Quer conhecer os sabores encontrados na Oscar Niemeyer? A seguir, fizemos um guia de lugares para comer e beber na alameda, de ponta a ponta, para saborear o cenário gastronômico mineiro de um jeito único na região.

Vila Chalezinho

Desde 2019 nesse endereço, o Vila Chalezinho tem clima acolhedor e aconchegante, que promove desde encontros românticos até entre família e amigos. O restaurante tem no cardápio pratos como Carpaccio de Filé (carpaccio bovino, pesto de alcaparras e grana padano com torradas); Steak Au Poivre (steak especial de filé-mignon e molho de pimentas verdes com aligot), Risoto Parmegiana com Iscas de Filé (risoto parmegiana com iscas de filé e fonduta de queijo). Além disso, o local também serve o ano todo os fondues, clássicos em restaurantes do Clube Chalezinho.





O Grupo Chalezinho é um dos maiores vendedores de fondue do mundo, com 10 mil porções por mês Instagram/Reprodução

Alameda Oscar Niemeyer, 132, loja 5

Segunda à quinta: 18h30 às 00h

Sexta e sábado: 18h30 às 1h

@vilachalezinho





Alameda 288

Para quem aprecia uma boa culinária brasileira, o Alameda 288 é o lugar ideal. O restaurante é conhecido pela sua dualidade: de dia, durante a semana, um bufê de self-service com churrasco. De noite, o cardápio à la carte toma conta da casa, com pizza, espetinhos e bebida gelada.

O buffet de self-service do Alameda 288 fornece uma deliciosa comida caseira Instagram/Reprodução

Alameda Oscar Niemeyer, 288



Segunda a sábado: 11h às 15h / 17h30 às 00h

@alameda.228





Café da Serra

Com um ambiente aconchegante, o Café da Serra oferece um mezanino para quem quer observar a vista da rua. A casa usa grãos vindos de uma torrefação específica de Minas Gerais para o espresso e para outros tipos da bebida. Com o menu comum de muitas cafeterias, composto por tortas e salgados, o local chama a atenção pelo capricho no preparo.





O chocolate quente do Café da Serra faz muito sucesso no local Instagram/Reprodução



Alameda Oscar Niemeyer, 322, loja 2

Segunda a sexta: 7h às 18h

Sábado: 8h às 13h

@cafedaserra.viladaserra





Pizzaria Olegário

O ambiente da pizzaria foi inspirado em restaurantes europeus, onde toda a fachada e teto são em vidro, causando uma sensação de varanda para quem está dentro. Sua decoração interna foi toda feita em cima da cultura mineira: azulejos e bonecas de barro enfeitam o espaço, dando um ar regional e moderno. Nos dias de semana, o local oferece almoço executivo. No cardápio, além das pizza tradicionais, é possível encontrar a Palla ao Forno Olegário (burrata envolvida com massa de pizza assada no forno a lenha e servida com tomatinhos confit, pesto, redução de balsâmico e rúcula); o Spaguetti Nero ao Limine e Camarão (espaguete com tinta de lula ao molho cítrico de limão siciliano com camarões grelhados) e o Rigatone ao Ragu de Linguiça (rigatoni com ragu de linguiça artesanal picante com molho pomodoro).





A Pizzaria Olegário oferece diversos sabores de pizza, além de pratos à la carte Instagram/Reprodução

Alameda Oscar Niemeyer, 405

Segunda a sexta: 11h30 às 15h / 18h às 23h

Sábado: 12 às 15h / 18h às 23h

Domingo: 12h às 15h / 18h às 22h30

@pizzariaolegario





Restaurante Graciliano

O Graciliano é especializado em bufê no estilo self-service, com uma variedade de saladas, guarnições, carnes, massas, cozinha japonesa e uma confeitaria própria. A unidade localizada no Bairro Vila da Serra se destaca pelo ambiente moderno e refinado.







O Restaurante Graciliano é especialista em buffet Instagram/Reprodução

Alameda Oscar Niemeyer, 600

Segunda a sexta: 11h30 às 15h

Sábado: 12h às 16h

@restaurantegraciliano





Dorival Bar & Parrilla

Inaugurada em 2012, a casa tem como carro-chefe as carnes da parrilla, além de outros pratos ícones como o Cambito de Leitão, o famoso Torresmo e o Arroz Carreteiro. É conhecido por ser um boteco movimentado, clássico e cosmopolita, com grelhados, chope e petiscos circulando entre as mesas. Enquanto os clientes experimentam as delícias do cardápio, o clima é embalado por muito tango e jazz. Há também opções de petiscos, como o torresmo de barriga.





O Dorival Bar &Parrilla foi um dos primeiros estabelecimentos gastronômicos do Vila da Serra Instagram/Reprodução

Alameda Oscar Niemeyer, 841

Terça à quinta: 12h às 15h / 18h às 00h

Sexta e sábado: 12h às 00h

Domingo: 12h às 18h

@dorivalbar







Botânico

O Botânico oferece uma experiência imersiva e inovadora, com um ambiente cercado pelo frescor da natureza, que integra espaço, pessoas e drinques diferenciados, com um conceito único de coquetelaria. O carro-chefe da casa são as bebidas, como o drinque Flora, que é produzido com gim, soda de hibisco, vermute tinto e notas de elderflower.





O destaque do botânico são os drinques Instagram/Reprodução



Alameda Oscar Niemeyer, 951

Sábado e domingo: 9h às 18h

@meubotanico





Steak Me

O Steak Me é um gastropub especializado no preparo de carnes nobres servidas no espeto e preparadas na brasa. As diversas opções de cervejas e drinques podem ser encontradas no cardápio do local para acompanhar as carnes.







Carne nobre no espeto é o carro-chefe do Steak Me Instagram/Reprodução

Alameda Oscar Niemeyer, 951

Segunda a sexta: 17h às 23h30

Sábado: 15h às 23h

Domingo: 16h às 23h

@steakmeplease





Sodiê Doces

A doceria de rede tem vitrine de guloseimas finas, com balcão de bolos, tortas e cafés gourmets. Os sabores das tortas e dos bolos vão desde as clássicas, como morango com leite condensado, até as que levam ingredientes típicos de certas regiões do país na massa, como a de cupuaçu com castanha do Pará.







A Sodiê Doces é uma das maiores franquias de bolo no país Instagram/Reprodução

Alameda Oscar Niemeyer, 975

Segunda a sexta: 10h às 20h30

Sábado: 10h às 16h30

Domingo: 11h às 17h

@sodiedoces





Capapreta Tap House

Fundada em 2003, a Cervejaria Capapreta tem o objetivo de explorar o universo das cervejas artesanais, criando uma experiência diferenciada ao público. Diversos tipos de cervejas de produção própria, como a Lager, a Tropical Blonde (American Cream Ale) e a Porter Berry (Raspberry Porter), juntamente com sandubas e petiscos, compõem o espaço relaxado do Capapreta, que também possui mesas externas.

As cervejas artesanais são uma grande atração no Capapreta Instagram/Reprodução

Alameda Oscar Niemeyer, 975

Terça a sexta: 17h às 00h

Sábado: 12h as 00h

Domingo: 12h às 20h

@cervejariacapapreta





Mayu

O cardápio do Restaurante Mayu é composto por sashimis, robatas, sushis, peças trufadas e frutos do mar, além de opções em pratos quentes e grelhados. Exemplo disso são os pratos Tuna Fresh (composto por sashimi de atum ao molho cítrico com wasabi, espuma de gengibre, finalizado com azeite trufado, flor de sal e gergelim) e o Sushi Mayu (feito com roll de salmão e arroz, coberto com tartar de salmão, cream cheese e flocos de arroz). O ambiente do restaurante é ideal para festas de fim de ano, encontros empresariais e comemoração de aniversários.





O restaurante japonês também funciona no formato de delivery Instagram/Reprodução

Alameda Oscar Niemeyer, 975

Segunda a sexta: 18h às 00h30

Sábado: 12h às 00h30

Domingo: 12h às 22h30

@restaurante_mayu





La Macelleria

Inicialmente apenas um açougue, o La Macelleria criou um “espaço degustação”, onde os clientes podiam apreciar e degustar as carnes grelhadas. Nesse espaço, sempre aconteciam eventos, que se tornaram cada vez mais frequentes, em um ambiente descontraído para degustação de carnes e produtos do local. O sucesso foi grande e motivou a empresa a criar uma nova logomarca, que permitisse um único lugar para poder comprar carnes nobres selecionadas e do dia a dia e poder experimentá-las no restaurante por meio de pratos executivos, como o de baby beef angus e o clássico de filé de peito de frango.





O La Macelleria é um restaurante que serve várias opções de carnes grelhadas em um açougue gourmet Instagram/Reprodução

Alameda Oscar Niemeyer, 1021, loja 6

Segunda a quarta. 11h30 às 15h / 18h às 23h30

Quinta a sábado: 11h30 às 23h

Domingo e feriados: 11h30 às 17h

@lamacelleria





Vila Monjardim

Restaurante elegante, boêmio e descontraído, que serve carnes nobres na brasa com variedades e área externa. É um dos únicos restaurantes especializados em costela uruguaia no Brasil. A costela da raça Hereford, destaque da casa, apresenta um marmoreio devido ao cruzamento com outras raças britânicas e aos climas frios. O resultado é uma carne suculenta, extremamente macia e de sabor incomparável.

A costela 100% uruguaia chama atenção na Vila Monjardim Instagram/Reprodução

Alameda Oscar Niemeyer, 1033

Terça a quinta: 12h às 15h30 / 18h às 00h

Sexta e sábado: 12h às 1h

Domingo: 12h às 21h

@vilamonjardim





Barolio

O nome Barolio nasceu pela junção das palavras "bar" e "olio" (azeite em italiano) e oferece a gastronomia napolitana em um ambiente moderno e aconchegante. A pizza tem a massa à base de farinha importada da Itália, fermentada lentamente e assada por no máximo 90 segundos em forno a lenha de altíssima temperatura. Sabores como a Amalfitana (feita com molho de tomates pelati, muçarela de búfala, parmesão, basílico, presunto Parma, cogumelos Paris e queijo brie) e a Barolio (feita com molho de tomates pelati, muçarela de búfala, parmesão, basílico, rúcula e Parma) compõem o cardápio.

A cozinha italiana refinada está presente no Vila da Serra Instagram/Reprodução

Alameda Oscar Niemeyer, 1033, loja 4

Terça a quinta: 11h30 às 23h

Sexta e sábado: 12h as 00h

Domingo: 12h às 21h

@baroliobh





Ah! Bon

O restaurante é intimista no estilo descolado chique e serve um menu diversificado chamativo e sofisticado, com pratos como o Atum Mit Cuit com cuscuz marroquino, tomate confit, abacate e coalhada seca; o Rigatoni Alla Contadina e linguiça de cordeiro e o Saint Peter ao molho mediterrâneo e espaguete de legumes.

Atum em crosta com tarê cítrico e legumes do Ah! Bon Instagram/Reprodução

Alameda Oscar Niemeyer, 1033, loja 10

Domingo a quinta: 12h às 23h

Sexta e sábado: 12h às 00h

@ahbon_bistrot





Olivia Mediterrâneo

O restaurante é especializado na cozinha mediterrânea, com o cardápio composto por pratos clássicos como polvo, cordeiro e queijos. Para compartilhar com os amigos, o kebab de paleta de cordeiro com pão de iorgurte, coalhada seca e salada de tomates com cebola roxa é uma boa opção. Outra alternativa é o arroz negro com camarões, feito com chips crocante de arroz negro, camarões, tangerina e aioli defumado. Para a sobremesa, o mil-folhas de pistache e azeite é uma das opções que completam o menu do local.

Os pratos do Olivia trazem o frescor e a qualidade da gastronomia mediterrânea Instagram/Reprodução

Alameda Oscar Niemeyer, 1033, loja 18

Terça a quinta: 18h às 23h

Sexta e sábado: 12h às 15h30 / 18h às 23h30

Domingo: 12h às 16h30

@oliviamediterraneo





Java Fresh Foods

O restaurante promove um estilo de vida saudável para os clientes, que podem consumir desde lanches como a crepioca, ovos benedict, croque monsieur, omeletes, açaí e diversos outros, até pratos como nhoque artesanal de beterraba com mix de cogumelos e salmão grelhado com purê de três bananas, brócolis e fitas de cenoura.

O brunch do Java Fresh Foods é uma das atrações do local Instagram/Reprodução

Alameda Oscar Niemeyer, 1033

Segunda a quinta: 11h as 21h

Sexta e sabado: 8h as 21h

Domingo: 8h as 19h

@javafreshfoods





Almanaque

A unidade localizada no Vila da Serra apresenta um ambiente requintado e moderno. Além disso, o espaço dispõe de um telão de 150 polegadas para jogos e eventos corporativos. No cardápio, uma carta variada e atualizada de drinques, vinhos, cervejas e chope, petiscos, pratos para almoço, jantar e sobremesas. Para a entrada, a alcatra serenada de Montes Claros acompanhada de mandioca cozida na manteiga de garrafa é uma ótima alternativa. Na hora do almoço, um dos pratos mais pedidos é o galeto desossado, que acompanha arroz integral e um mix de legumes puxado no azeite. Outro de sucesso é o bife de angus, que é servido com arroz branco com brócolis, feijão em calda e farofa de ovos.

No Almanaque tem o rodízo de guarnições e os pratos à la carte Instagram/Reprodução

Alameda Oscar Niemeyer, 1369, lojas 51 e 53

Segunda a quinta: 17h às 00h

Sexta: 16h às 00h

Sábado e domingo: 12h as 00h

@almanaqueoficial





Romeo Pizza Bar

O Romeo Pizza Bar combina as delícias da culinária italiana com a descontração do happy hour. No cardápio, é possível encontrar diversas opções de petiscos e drinques. Pratos como o Filé-Mignon ao molho de mostarda l'Ancienne acompanhado pelo risoto de queijo grana padano e o Polvo a Lagareiro, feito com polvo gratinado com páprica picante, acompanhado de brócolis grelhado com ervas, tomatinho confit e batata bolinha ao murro compõem o cardápio do Romeo. As pizzas com sabores variados também são atração no local, desde a típica de carne seca até a de presunto parma especial com queijo de búfala.

A Romeo é conhecida pelas pizzas estilo napolitana Instagram/Reprodução

Alameda Oscar Niemeyer, 1369a

Terça e quarta: 17h às 23h

Quinta e sexta: 17h às 00h

Sábado: 12h às 00h

Domingo: 12h às 22h

@romeo.pizzabar







Sátira

O Bar Sátira está localizado em um street mall e tem como proposta oferecer um momento de relaxamento e descontração, onde as pessoas possam se sentir à vontade e curtir um cardápio que passeia por várias regiões do mundo. Pratos como o Socarrat Mineiro, uma versão do clássico espanhol, que é composto por arroz com costelinha defumada e lombinho suíno, pimentão, ovos estrelados e crispy de couve, e o Filé de Tilápia com Cuscuz, servido com cuscuz temperado com castanhas e temperos especiais, além de brócolis e tomates grelhados, podem ser adquiridos no local. Os drinques tradicionais e exclusivos completam a experiência, juntamente às cervejas de fabricação própria, que são as estrelas da casa.







O Filé Mignon ao Creme de Gorgonzola, com cubos de Filé de Angus grelhados ao molho Rotí de vinho tinto do Sátira Bar Instagram/Reprodução

Alameda Oscar Niemeyer, 1369, lojas 43 a 46

Terça a quinta: 17h às 00h

Sexta: 16h às 00h

Sábado: 12h às 1h

Domingo: 12h às 18h

@satira.brasil







*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino