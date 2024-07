Com a chegada das férias escolares, muitos pais e cuidadores enfrentam o desafio de manter a alimentação dos pequenos equilibrada e divertida. Passando mais tempo em casa, é comum buscar opções de lanches saudáveis e receitas que possam ser feitas junto com as crianças. A Fugini, empresa de molhos de tomate e milho, preparou uma série de dicas práticas e saudáveis, perfeitas para serem feitas com a ajuda dos pequenos e com aquele gostinho de infância brasileiro.

Entre as sugestões estão brigadeiro com creme de amendoim, bolo de amendocrem, bolo de milho com goiabada, pizza de frigideira e torta de pão de forma.

Essas receitas não só trazem memórias da infância, como também permitem que as crianças compartilhem sabores brasileiros com os pais. Uma alternativa deliciosa e mais saudável ao chocolate e outras guloseimas.

Mãos na massa: as receitas

Brigadeiro com creme de amendoim

Ingredientes

1 pote de amendocrem

1 lata de leite condensado

1 colher (sopa) de manteiga

Farofa de paçoquinha para decorar

Modo de preparo

Misture o leite condensado, o amendocrem e a manteiga em uma panela. Cozinhe em fogo médio, mexendo continuamente até engrossar. Transfira para uma vasilha untada e deixe esfriar. Enrole em bolinhas e passe na farofa de paçoquinha. Sirva em potes ou colheres.

Bolo simples de amendocrem

Bolo simples de amendocrem Fugini/Divulgação

Ingredientes

½ pote de amendocrem

½ xícara (chá) de manteiga derretida

1 xícara (chá) de açúcar

2 ovos

¾ de xícara (chá) de leite

1 ½ xícara (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento químico

Modo de preparo

Misture o amendocrem, manteiga, açúcar e ovos. Adicione o leite e a farinha de trigo. Por último, incorpore o fermento. Asse em forno pré-aquecido a 200°C por 30 minutos. Desenforme morno.

Bolo de milho com goiabada

Bolo de milho com goiabada Fugini/Divulgação

Ingredientes

1 lata de milho crocante

1 lata de leite

½ lata de óleo

4 ovos

1 lata de açúcar

2 e ½ latas de farinha de trigo

1 colher rasa (sopa) de fermento em pó

200 g de goiabada tradicional em cubos

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador, exceto a farinha, fermento e goiabada. Misture a farinha e o fermento manualmente. Envolva a goiabada em farinha e incorpore na massa. Asse em forma untada a 180°C por 40 minutos.

Pizza de frigideira Fugini

Pizza de frigideira Fugini Fugini/Divulgação

Ingredientes

5 discos de massa pronta

sache de molho de tomate pizza (300g)

10 fatias de queijo muçarela

Queijo parmesão ralado e folhas de manjericão a gosto

Modo de preparo

Aqueça o molho de tomate pizza. Em uma frigideira, aqueça a massa dos dois lados, adicione o molho e o queijo muçarela. Deixe o queijo derreter em fogo baixo. Polvilhe parmesão e manjericão. Sirva.

Torta de pão de forma com molho branco

Torta de pão de forma com molho branco Fugini/Divulgação

Ingredientes

2 peitos de frango

1 tablete de caldo de frango

1 cebola média picada

2 dentes de alho amassados

2 colheres (sopa) de azeite

350 g de queijo muçarela

1 pacote de pão de forma sem casca

2 sachês de molho branco (500g)

Sal, pimenta do reino e tempero verde a gosto

Modo de preparo

Cozinhe e desfie o frango. Refogue o alho e a cebola no azeite, adicione o frango e tempere. Acrescente o molho branco. Monte a torta em camadas de pão, molho e muçarela. Gratine no forno.