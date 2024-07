O período de comemorações juninas ainda não acabou! Pelo menos para quatro lugares, que continuam a servir no mês de julho o cardápio que criaram para aproveitar essa época do ano. A presença de sabores tradicionais e releituras de pratos típicos prometem cair no gosto dos amantes das festas juninas.



Já ficou com vontade de estender o período junino e se deliciar com receitas que só existem nessa época? Separamos quatro lugares imperdíveis que montaram um menu festivo de dar água na boca!

O PetCafé entrou no clima com menu assinado pela chef Elizângela Souza. Para começar o dia, o bolo de paçoca com calda de milho verde (R$ 8 a fatia) é um clássico, acompanhado de uma versão de chá do Quentão (R$ 13). Não tem álcool, mas preserva todo o tempero saboroso da bebida, que leva uma rodela de maçã verde na xícara. A receita original (R$ 18, alcoólica) também estará disponível. Há, ainda, uma terceira opção, em formato drinque, que leva gin e espuma de gengibre, mais cítrico com gosto de canela ao fundo. Batizado de “Todos os gatos merecem o céu”, o drinque sai a R$ 35.

O PetCafé oferece comes e bebes especiais assinados pela chef Elizângela Souza Victor Schwaner/Divulgação

Para o almoço, Elizângela propõe um risoto de canjica branca com braseado de costela bovina e farofinha de amendoim torrado (R$ 49). “Queremos oferecer pratos bem servidos e saborosos, mantendo nossos preços acessíveis para atrair e satisfazer os clientes”, explica.

Maçã do amor reeditada

De sobremesa, a tradicional maçã do amor é envolvida em caramelo salgado e crocante de castanha de caju (R$18), uma opção que combina tradição e inovação. “Nossa versão personalizada é perfeita para consumir no local ou levar como presente”, destaca a chef.



Já a Casa de Bolos apresenta uma linha de novidades para comemorar a época junina, com mais de uma dezena de opções para garantir um arraial repleto de sabores. Entre eles, o bolo de fubá com limão siciliano, disponível por R$ 23. As delícias cítricas também invadem as opções de coberturas, com a casquinha de limão siciliano e a casquinha de laranja, que podem ser encontradas nas lojas da rede por R$ 10 cada para bolos tradicionais e R$ 8 para bolos menores.

Bolo caseiro no pote, nos sabores arroz-doce e Romeu e Julieta, da Casa de Bolos Tabata Barbosa/Divulgação

Também estão presentes bolos com sabores variados, como o Romeu e Julieta, uma combinação do clássico bolo de fubá com creme de queijo e goiabada cremosa (R$ 34); o milho com curau (R$ 34); o bolo caseiro no pote, nos sabores arroz-doce e Romeu e Julieta (R$ 11); o fubá com goiabada (R$ 25); o de amendoim, feito com pedacinhos de amendoim torrado (R$ 36); o bem-casado, que leva recheio e cobertura de doce de leite (R$ 35), entre outros.





O Bar Pirex também entra no clima com decorações temáticas e um cardápio que oferece de caldo de feijão à broa de milho com um toque especial dos chefs Caio Soter e Isabela Rochinha. O local também oferece quentão e batidinha de amendoim.

São João no bar

“A gente não podia deixar de comemorar a data de São João, parte tão importante da cultura e gastronomia brasileira. Somos apaixonados pelas nossas tradições e preparamos tudo com a qualidade habitual do Pirex e muito sabor”, comenta Vitor Velloso, um dos sócios da casa.

Decorações temáticas e caldo de feijão à broa de milho podem ser encontrados no Pirex Bar Pirex/Divulgação

Receitas que ganham o coração estão confirmadas: arroz doce e caldo de feijão, com direito a bastante cheiro verde. O milho, puxado na manteiga de garrafa e finalizado com alho frito e cebolinha, ganha novos sabores. Para comer de colher, acolhe as memórias afetivas de todo o público. O bar ainda tem o divertido “Pau do Tigre”, que consiste em salsicha empanada e frita com corn flakes.





Sorvete de milho verde com pipoca caramelizada do Uaiê Instagram/Reprodução

Também, durante o mês de julho, a sorveteria Uaiê, que vende sorvetes artesanais à base da fruta de verdade, oferece o cardápio festivo para os clientes, que vai desde o sorvete de milho verde, com flocos de milho caramelizado, até a broinha de fubá de canjica com creme de milho verde e canela.

O chef Pedro Barbosa criou outras sobremesas temáticas, como o sorvete de coco com cocada cremosa de abacaxi, o sorvete com casquinha de pé de moleque com paçoca e raspas de mexerica, além de canjica quente com sorvete de canela.

Serviço

PetCafé

Rua Sergipe, 1187 - Savassi

Todos os dias, das 9h às 21h

@petcafebh

Casa de Bolos

Rua dos Guaranis, 482 - Centro (e mais seis endereços em BH)

Segunda a sexta, das 8h30 às 19h / sábado, das 8h30 às 15h

(31) 3582-6532

@casadeboloscentrobh

Bar Pirex

Avenida Amazonas, 1073, loja 54 - Centro

Quarta a sexta, das 18h às 00h / Sábado, das 12h às 00h / Domingo, das 14h às 20h

@barpirex

Uaiê Sorveteria

Rua Padre Odorico, 78 - São Pedro

Terça a Domingo, das 13h às 20h

@uaiesorvetes

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino