Sobremesa com cachaça e goiabada é criação do chef do Xapuri, Flávio Trombino

O que cachaça tem a ver com doces? "Tudo!", responde a chef e professora de gastronomia Rosilene Campolina, que faz a curadoria do Festival "Minas+Doce", um dos destaques da Expocachaça, que começa nesta quinta-feira (4/07) e vai até domingo (7/07). "Costumo brincar que ambas bebem da mesma fonte, do mesmo açúcar. Todas vêm dessa matéria-prima", acrescenta.





O festival, que está em sua segunda edição, tem o objetivo de valorizar a doçaria feita em Minas Gerais. No total, 44 expositores vão apresentar produtos como doces e quitandas tradicionais e contemporâneas, como doces bordados e cristalizados de Carmo do Rio Claro; o rocambole de Lagoa Dourada; a goiabada de Ponte Nova; o doce de leite da Serra Negra e a opção diet da Vimilk de Perdões, entre outros.

"Esses estandes não são compostos só por doces, teremos petit four e biscoitinhos, como o biscoitinho premiado, o de açafrão, biscoito com doce de leite, com goiabada, com jabuticaba, diversos licores, geleias e antepastos", conta Rosilene.

Tacho de cobre

Rosilene Campolina, professora e mestre em gastronomia Carla Costa/Divulgação

No evento, será feito um tributo ao tacho de cobre, que voltou para o cenário da gastronomia, uma vez que tinha sido proibido pela Anvisa em 2007. Essa portaria foi derrubada e o tacho pode ser utilizado juntamente a colher de pau, desde que devidamente higienizados. "Nós vamos ter um destaque para os elementos que habitam o cenário da cozinha mineira, como esses itens e as panelas de ferro, até porque Minas é um estado plural, mineral, então a gente tem a presença forte desses minerais", revela a chef Campolina.

Uma cartilha sobre o uso do tacho de cobre será lançada como um produto do Minas+Doce, contendo processos de limpeza e receitas tradicionais que podem ser feitas com o utensílio. Encabeçada pela chef Rosilene juntamente a José Lúcio, presidente do evento, será lançada primeiramente em uma versão virtual visando alcançar um patrocínio e acionar políticas públicas que envolvem o tema, para depois garantir uma versão impressa e ser distribuída por todo o estado.

"A Doutora Mazir que nos informou sobre os benefícios do cobre e é preciso divulgar isso, porque o cobre não faz mal, precisamos desse elemento no nosso corpo, então conseguimos um laudo para comprovar essa informação", completa.

Fogão ecológico

A Arena Gastronômica estará recheada de novidades, como o "Ecofogão", que é um fogão que economiza lenha, não polui e tem pouca fumaça. O item evoluiu com a cozinha mineira, com recursos tecnológicos alinhados à contemporaneidade sem perder a tradição.

Ecofogão", apresentando recursos tecnológicos alinhados com a contemporaneidade sem perder a tradição Expocachaça/Divulgação

Receitas com cachaça

Além disso, serão ofertadas aulas-show de 12 chefs na arena ao longo dos quatro dias de evento. Rosilene descreve a missão que propôs para os chefs: "Um desafio que determinei foi que todos criassem as receitas com cachaça e um elemento adocicado, para uma receita doce. Não importa se a receita é salgada, precisa ter um elemento doce. Todas são feitas com produtos regionais do terroir mineiro, do bioma mineiro".

Entre os pratos apresentados nas aulas, os visitantes poderão encontrar o bobó mineiro com crocante de coco e caramelo salgado, feito pelo chef Marlon Sérgio; a trufa de caipirinha, da chef Mel Marinho; o arroz de porco com cachaça e molho agridoce de jabuticaba, pelas mãos do chef Márcio Almeida; a banana exotic com maracujá, cachaça e especiarias, do chef Danilo Simões, e outras receitas deliciosas que compõem a exposição.

Minas+Doce está hospedada dentro do Expocachaça Douglas Castro/Divulgação

"A escolha dos expositores se deu preferencialmente para aqueles que tivessem produtos orgânicos, artesanais, com matéria-prima mineira. Buscamos também alcançar aqueles expositores que são quase invisíveis pela população. Queremos ser vitrine para aquele pequeno produtor que ninguém viu, que no interior faz um doce espetacular mas é pouco divulgado. Já que estamos no evento, pedimos para que todos colocassem um pouco de cachaça", Campolina relata.





A Borboleta Doceria estará presente em um dos estandes da exposição Letícia Duval/Divulgação

Agenda das aulas-show

4/07 (quinta-feira)

14h - Marlon Sérgio

“Bobó mineiro com crocante de coco e caramelo salgado”

16h - Leo Gomes

“Drink - Da cabeça à calda, o que amamos é o coração”

18h - Samuel Nolasco



“Bolo Casa-grande e senzala”

5/07 (sexta-feira)

14h - Ricardo Penna

“Mineiridade com cachaça - Salada de carne com mostarda de jabuticaba”

16h - Arlen Fortes



“Tomahawk Matuto na cachaça, ao roti suíno com mel, guarnecido com arroz cateto cremoso”

18h - Mel Marinho



“Trufa de caipirinha”

6/07 (sábado)

14h - Márcio Almeida

“Arroz de Porco com cachaça e molho agridoce de jabuticaba”

16h - Heloísa Nunes



“Empreendedorismo gastronômico e o sanduíche mineirinho Dona Lucinha - pão de queijo com goiabada e rapadura”

18h - Danilo Simões



“Banana Exotic com maracujá, cachaça e especiarias, servida com sorvete”



7/07 (domingo)

12h - Omar Brito

"Rabada embriagada na cachaça, glaceada com molho de jabuticaba com café e baroa"

14h - Flávio Trombino

"Comida de reinado - Tutu bebo"

15h - Maria José

"Verrine mineira com cheesecake, goiaba, cachaça e castanha barú"

Serviço

33ª Expocachaça

Endereço: Centerminas Expo (Av. Pastor Anselmo Silvestre, 1495, 4º Andar - União)

Data: 4 a 7 de julho

Funcionamento: de quinta a sábado, das 12h à 00h; domingo, das 12h às 22h

Os ingressos estão à venda pelo site da Expocachaça por R$ 50 (inteira) e R$25 (meia entrada). Há também o passaporte para todos os dias vendido por R$ 110 (inteira) e R$ 80 (meia). A bilheteria fecha 1h antes do encerramento

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino