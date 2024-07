Belo Horizonte se transformará na capital da cachaça entre 4 (quinta) e 7 (domingo) de julho. A Expocachaça vai ocupar nesses quatro dias, pela primeira vez, o Centerminas Expo, no Bairro União, Região Nordeste da capital. A feira é realizada em conjunto com a 17ª Brasilbier, que une as cadeias produtivas da cachaça e da cerveja artesanal, e com o Festival Minas+Doce, que apresenta sua segunda edição.



Participam da Expocachaça cerca de 250 expositores e mais de 2 mil produtos de 19 estados brasileiros, permitindo que os visitantes conheçam a história e a diversidade cultural que envolvem a cachaça, desde as tradicionais, produzidas em alambiques antigos, até as mais contemporâneas, que incorporam as técnicas mais modernas. Também estão nessa lista gins, cervejas especiais, queijos, azeites, doces mineiros e equipamentos como moendas, alambiques, dornas e caldeiras, além de foodtrucks e empresas de gastronomia que comparecerão para a degustação do público.

Um dos estandes é o Origem Minas do Sebrae, que conta com 20 expositores. Produtos típicos da gastronomia do estado, artesanais, de alta qualidade e produzidos por mineiros, como cafés especiais, doce de leite, mel, queijos, incluindo o Queijo da Região da Canastra, antepastos, molhos e geleias são alguns dos atrativos. As tradicionais cachaças produzidas nos alambiques da região do Cerrado Mineiro e nos municípios de Dores do Turvo e Barbacena, na Zona da Mata, e Alvinópolis, no Centro do estado também marcam presença no local.

Estandes coletivos de vários estados do país, como Rio Grande do Sul, com 12 expositores de cachaça; Secretaria de Turismo da Bahia, com 12 expositores; Goiás, com 8 produtores de cachaça e da APACs Salinas, com 26 associados e seus diversos produtos compõem o evento.

Com a presença do Festival Minas+Doce, a intenção é valorizar a parte de doçaria feita no estado com 44 expositores diferentes, que irão apresentar doces e quitandas tradicionais, como os doces bordados e cristalizados do Carmo do Rio Claro, o rocambole de Lagoa Dourada, a goiabada de Ponte Nova, o doce de leite da Serra Negra e a opção diet da Vimilk de Perdões.

44 expositores vão apresentar produtos como doces e quitandas tradicionais Douglas Castro/Divulgação

Além disso, com a curadoria da professora e mestre em gastronomia Rosilene Campolina, a exposição irá proporcionar uma arena gastronômica com seis aulas de 12 chefs mineiros diferentes, três por cada dia. As receitas também incluem a cachaça nos ingredientes.

Leia também: Azeite mineiro saborizado é o melhor do mundo



Reforço de outros setores

“É uma oportunidade singular para produtores artesanais da doçaria e quitandaria apresentarem seus produtos a um público estratégico, além de estreitar contatos com uma rede de distribuidores, empresários e empreendedores influentes no ramo gastronômico, turístico e hoteleiro”, comenta José Lúcio, presidente da Expocachaça.

A Expocachaça apresenta shows para todos os públicos Expocaçhaca/Divulgação

"A gente está construindo essas outras cadeias produtivas que antes não tinham ponto de venda dentro do evento, elas não tinham essa visibilidade e tinham muitas dificuldades de conseguir essa divulgação. A exposição, que já tem uma força para ajudar esses outros setores, pretende ajudar o pequeno produtor que muitas vezes não tem a capacidade de conseguir vender esses produtos sozinho", completa José, que nomeia essa relação de "Agro+", com a inclusão de pequenas vinícolas e pequenos produtores de azeite, o que deixa o evento interessante do ponto de vista do agronegócio mineiro e brasileiro.

A expectativa dos organizadores é que a exposição atraia mais de 20 mil visitantes e gere cerca de R$ 30 milhões em negócios.

Serviço

33ª Expocachaça

Endereço: Centerminas Expo (Av. Pastor Anselmo Silvestre, 1495, 4º Andar - União

Data: 4 a 7 de julho

Funcionamento: de quinta a sábado, das 12h à 00h; domingo, das 12h às 22h

Os ingressos estão à venda pelo site da Expocachaça por R$ 50 (inteira) e R$25 (meia entrada). Há também o passaporte para todos os dias vendido por R$ 110 (inteira) e R$ 80 (meia). A bilheteria fecha 1h antes do encerramento



*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino