Azeite de menta: o Melhor Azeite Saborizado do Mundo em 2024, na 9ª edição do EVO International Olive Oil Contest (IOOC), idealizado por Katya Salomão

Pelo terceiro ano consecutivo, a Kochen Azeites Saborizados destaca-se internacionalmente no maior concurso de azeites da Itália, conquistando seis medalhas de ouro e prata, além de alcançar o mais prestigiado prêmio da categoria: Melhor Azeite Saborizado do Mundo em 2024, na 9ª edição do EVO International Olive Oil Contest (IOOC), com o sabor Menta, idealizado por Katya Salomão.

Este ano, a marca levou quatro medalhas de ouro com os azeites de Menta, Alecrim, Pomodoro e Basílico, e duas de prata com Orégano e Cardamomo com Canela e Limão.

O azeite é produzido na Fazenda Centenária Mato de Dentro (1914), em Lagoa Santa, Minas Gerais, onde plantam e colhem de forma orgânica alguns dos insumos para fornecer os sabores que vão além do paladar.

Avaliação rigorosa e excelência da marca mineira

O concurso é reconhecido mundialmente pela sua rigorosa avaliação, tornando a vitória um marco significativo para a empresa. Com um total de 17 medalhas ao longo de três anos consecutivos no EVO IOOC, a marca mineira reafirma sua excelência no mercado de azeites saborizados.

Kochen Azeites Saborizados: com apenas cinco anos de mercado, os azeites da marca têm reconhecimento global pela qualidade Renato Leal/Divulgação

A Kochen tem apenas cinco anos de mercado, mas já ganha reconhecimento global pela qualidade de seus produtos. Além do prêmio principal e das medalhas deste ano, a marca já havia conquistado seis prêmios no mesmo concurso no ano passado, incluindo medalhas de ouro para os azeites de Baunilha e Trufa Negra, e prata para os de Alho e Flor de Sal, Cebola e Frutos do Mar.

Esses reconhecimentos consecutivos destacam como a Kochen se estabeleceu como referência no mercado de azeites saborizados.

Além de suas conquistas no EVO IOOC, a Kochen foi reconhecida pelo mercado comum como microempresa destaque de Minas Gerais nos anos de 2022 e 2023. A marca mineira está em constante expansão, participando de eventos no Brasil e planejando lançar seu e-commerce para facilitar o acesso aos seus produtos pelos consumidores de todo o país.

A exportação para mercados internacionais também está nos planos futuros da empresa, reforçando seu compromisso com a excelência. Inclusive já começou a exportar para a Bolívia.

Azeite saborizado de menta: harmonização com cordeiro

O azeite saborizado de menta, vencedor do IOOC 2024, é um produto artesanal que harmoniza perfeitamente com cordeiro, carnes vermelhas, saladas, caramelo salgado e sorvetes de creme e chocolate, proporcionando uma experiência gastronômica única e refrescante. A equipe acredita que qualidade, origem, família, amor e paixão são os ingredientes que tornam seus produtos especiais e incomparáveis.

Desde 2016, o EVO IOOC se estabeleceu como uma das competições mais respeitadas do setor, estando entre os dois maiores concursos do mundo com nota máxima. O concurso promove e valoriza a indústria de azeites virgem extra e saborizados, permitindo a participação apenas de produtores que garantem a rastreabilidade e a origem de seus produtos. O júri, composto por especialistas internacionais, assegura a imparcialidade e a precisão na avaliação das amostras.

A conquista do título de "Melhor Azeite Saborizado do Mundo" é um reconhecimento significativo do trabalho árduo e da dedicação da equipe fundada por Katya Salomão, que tem uma formação internacional como sommelier de azeites.

Azeite Baunilha, um dos premiados Renato Leal/Divulgação

Serviço