Receita do chef Nello Cassese leva pão, gema de ovo curada, pó de tomate e esfera de basílico

Risoto é um prato que costuma gerar dúvidas na cozinha. Usar fogo alto ou baixo? Qual é o ponto do arroz? Em que momento colocar a manteiga? Um chef italiano vai ajudar com dicas preciosas para que você acerte na receita, e ainda inclua elementos inesperados.





Nello Cassese é da cidade de Nola, na região de Nápoles, e está no Brasil há oito anos. Veio para trabalhar no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, onde assumiu o restaurante Cipriani. Mais que isso, conquistou uma estrela Michelin para a casa, que já tem 30 anos de história.

O chef vai ensinar a fazer um risoto que já serviu em um menu degustação do Cipriani. A receita tem elementos fora do comum, como gema de ovo curada, esfera de basílico, pão e pó de tomate. Anote os ingredientes e siga o passo a passo para preparar um prato digno do icônico Copacabana Palace.

Risoto, panecotto, gema, tomate e manjericão

Ingredientes

500ml de caldo de legumes

½ maço de salsa

3 dentes de alho amassados

150ml de azeite

1 pitada de sal

1 pão sourdough

200g de cenoura

200g de cebola

200g de aipo

4kg de tomate pelati

10 folhas de basílico

300g de tomate seco em conserva

5 ovos orgânicos

200g de sal

200g de açúcar

7g de pimenta síria

5 unidades de cardamomo

100ml de água

30g de basílico

0,8% de ágar-ágar

5g sal

5g bicarbonato

óleo gelado

300g de tomate seco em conserva

80g de arroz

500ml de caldo de legumes

20ml de vinho branco

50g de manteiga noisette

20g de queijo parmigiano reggiano

10ml azeite extravirgem



Modo de fazer