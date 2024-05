As refeições dão energia para seguir a rotina, mas no período da tarde sempre vem aquela vontade de comer um lanchinho acompanhado de um bom café. Pensando nisso, Daniela Zaminiani, nutricionista da rede Sterna Café, preparou duas receitas que surpreendem e aguçam todos os sentidos.

O cinnamon roll é um clássico bolo americano, mas que tem tudo que os brasileiros adoram: uma massa fofinha e recheio cremoso, uma combinação perfeita que aquece o coração.

Já o bolo de maçã é uma iguaria tradicional, que tem gostinho de infância, seu sabor único toca diretamente nas memórias afetivas.



Confira o passo a passo para o preparo dessas delícias.





Cinnamon roll

Ingredientes



Massa



85g de manteiga sem sal



2 ovos



¼ de xícara (chá) de açúcar



1 colher (chá) de sal



1 envelope fermento biológico

Recheio



120g manteiga sem sal em ponto de pomada



½ xícara (chá) de açúcar mascavo



1 colher (sopa) de canela em Pó

Modo de preparo



Massa



Em uma tigela misture o leite, os ovos, açúcar e o fermento. Acrescente a farinha e misture bem, sovando por 10 minutos, adicione a manteiga e sove até obter uma massa lisa e homogênea. Deixe a massa descansar por uma hora, coberta com um pano.



Recheio



Em um recipiente misture a manteiga, o açúcar e a canela até obter um creme homogêneo e reserve.



Montagem



Com a ajuda de um rolo abra a massa em um formato retangular, em seguida espalhe o recheio por toda a superfície. Com a massa coberta pelo recheio, basta enrolar e cortar em fatias.

Disponha as fatias em uma forma e leve para assar em forno pré-aquecido a 180º por 35 minutos ou até dourar.



Bolo de Maçã



Ingredientes



3 ovos



2 colheres (chá) de Canela em pó a gosto



2 maçãs com casca em pedaços



1 xícara (chá) de óleo



1 e ½ xícara (chá) de açúcar



2 xícaras (chá) de farinha de trigo



1 colher (sopa) de fermento químico

Modo de preparo

Coloque os ovos com canela, maçã, óleo e açúcar no liquidificador, bata até tudo se misturar e ficar homogêneo. Despeje a mistura em uma tigela e adicione a farinha peneirada e o fermento, misture bem até incorporar. Em uma forma untada e enfarinhada, adicione massa, leve para assar em forno pré-aquecido a 180 ºC por cerca de 40 minutos ou até que sua casa fique com cheiro de bolo.