Quem diria que uma porção de carne moída, na forma de um aro, colocada entre um pão fatiado ganharia o mundo e se tornaria uma iguaria da preferência de muitos paladares e mesmo símbolo da identidade de um país. Feito alcançado pelo hambúrguer, que ganhou até dia próprio: o Dia Mundial do Hambúrguer, 28/05. E, para confirmar o poder desta gostosura, a plataforma "Semana do Hamburguer" foi criada para que os apaixonados por este sanduíche pudessem prestigiar suas hamburguerias preferidas, conhecer novas casas e curtir burgers e combos em promoções incríveis.

Assim, de 28 até 5 de junho, em várias cidades do Brasil, craques do burger oferecem sugestões e preços especiais. Saiba que este período foi cuidadosamente escolhido, já que o Dia do Hambúrguer é 28/05, o Dia da Batata Frita é em 30/05 e o Dia do Ketchup, 05/06. Portanto, união perfeita de um casamento de sabores que conquista tantas pessoas mundo afora.

Belo Horizonte



Bag Burger Classic Burguers

Endereço: Rua Cisplatina, 155, Caiçara

(31) 3166-1212

Combo Yankee (pão brioche, burger artesanal, queijo minas derretido, bacons generosos, molho rosé sabor churrasco, cebola, alface e tomate) + fritas individuais + H2OH gelado: R$ 52,90

Aero Burguer Pizzaria

Rua Boaventura, 1.557, Liberdade

(31) 3498-5155

Mustang P51 com batata frita: R$ 35

14 Bis com batata frita e refri lata: R$ 38

American Bulls Silveira

Rua Ilacir Pereira Lima, 124, Silveira

Avenida Portugal, 2390, Santa Amélia

@americanbullsbr

X-Burguin + batata + bebida: R$ 35

Combo casal (2 burgers + 2 batatas): R$ 74,90



Ponto Burguer

Avenida Sebastião de Brito, 396, Dona Clara

(31) 2531-0234

Filé Burguer + batata frita: R$ 35

Onion Burguer + fritas+ Coca Cola lata: R$ 35

Pugs Burger

Avenida Flor de Seda, 135, Lindéia

(31) 4112-6267

Combo The Hit (pão de brioche fofinho, blend bovino suculento, duas camadas de queijo cheddar derretido, bacon crocante, deliciosas onions rings crocantes, alface americana e molho pug’s + fritas 150g + refri lata à sua escolha): R$ 35

Combo Metal (pão de brioche fofinho, dois blends bovinos, duas camadas de queijo cheddar derretido, dupla camada bacon e molho pug,s + fritas 150g + refri lata à sua escolha)

Combo Linki Park (pão de brioche fofinho, dois blends bovinos suculentos, duas camadas de queijo cheddar derretido, bacon, muçarela empanada da casa, alface americana e molho pug’s + fritas 150g + refri lata):

KBurguer Santhê

Rua José Faleiro, 216, Santa Helena

(31) 99218-8723

Naty Burguer (pão selado, carne artesanal 150g, muçarela, bacon em fatias, cebolas empanadas, salada, geleia de pimenta, maionese de chimichurri) + batata frita: R$ 35

X- Tudo (pão, 2 carnes bovinas, muçarela, cheddar cremoso, ovo, bacon, milho, batata palha, salada, maionese especial, ketchup e maionese) + Coca-Cola em lata: R$ 29,90

Kxotinho (pão selado, carne artesanal 150g, queijo cheddar, bacon em fatias, cebola grelhada, azeitonas, maionese especial, mostarda de mel e salada) + batata frita:

Bitaca do Bac

Rua Cônego Felício, 83, Gameleira

(31) 3024-0014

Costelão Catupiry Bacon: R$ 35

Casal Bac Bacon com 2 bac bacon + 2 fritas + 2 molhos opcional + Coca-Cola 1 litro: R$ 57,90

Casal Brioche com 2 brioche bacon cheddar+ 2 fritas + 2 molhos opcional Coca-Cola 1 litro: R$ 57,90



Burger & Beer do Zé

Rua Duque de Caxias, 77, Nova Suíça

(31) 3019-7280

Combo do Zé Pork (pão de sal, salada de repolho, molho especial, queijo derretido, bacon e hambúrguer de costelinha com raspas de limão e alecrim) + fritas 100g: R$ 35

Zé caramelizado + fritas + refri: R$ 35,90

Sanduba Zé bacon: R$ 15

Contagem

2b blends

Rua Rio Madeira, 385, Riacho das Pedras

(31) 99352-9099

2B Chicken + batata crinkle: R$ 35

2B Chicken + batata crinkle + refrigerante lata 350ml + american brownie de nutella: R$ 49,90

Lo Braseiro Burger & Fries

Avenida Dr. João Augusto Fonseca e Silva, 1012, Novo Eldorado

(31) 99434-4001

Combo Cheese Burger (pão de brioche selado, blend de 160g grelhado no fogo, queijo prato e maionese defumada): R$ 35

Ibirité

88fineburger

Rua José Pedro, 88, Padre Antônio Amabile

(31) 99769-3524

Classic (pão brioche, blend bovino 150g, queijo prato, bacon artesanal e cebola caramelizada) + Batata 7x7 Mccain surecrisp: R$ 35

Doritos (pão brioche, blend bovino 150g, queijo prato, bacon artesanal, cheddar cremoso, azedinha, cebola roxa e doritos): R$ 32



Pedro Leopoldo

MH Food

Rua Amália Rodrigues de Jesus, 955, Pedro Leopoldo

(31) 99767-8391

Onion MH (pão tradicional, carne de 160g com cheddar fatiado, bacon, anéis de cebola, alface, tomate e molho americano) + batata frita: R$ 35

Cheese bacon (pão tradicional, carne de 160 com cheddar fatiado, bacon e maionese defumada e orégano): R$ 20

Chope a R$ 3 para acompanhar o burger

Em BH, o Porks - Porco e Chope tem uma promoção exclusiva pra acompanhar seu burger. Chopes pilsen 330ml por R$ 3 na terça (28/05), R$ 4 na quarta (29/05), R$ 5 na quinta (30/05) e R$ 6 na sexta-feira (31/05). Promoção válida na três unidades da marca na capital. Na Praça Tiradentes, Savassi e Castelo, até as 19h ou até durarem os estoques. São 100 litros por unidade.



Entre os destaques no cardápio, com predomínio da carne de porco, tem o Oldwest Burger, burger de 100g de costelinha de porco, maionese, queijo canastra, geleia de pimenta e rúcula. E outra sugestão é o Porks Bacon Burger, com burger de 100g de costelinha de porco, maionese, creme de cheddar e tiras de bacon crocante. E tem ainda o Blues Burger, um burger de 100g de costelinha de porco, creme de gorgonzola, tiras de bacon e cebola caramelizada.

Já a Maneco Burger, oferece uma seleção de hambúrgueres conhecidos pela simplicidade e sabores marcantes. Para celebrar a data, a casa atendeu ao pedido dos clientes e lançou uma edição especial do seu famoso molho verde, agora também à venda no local. O "molho secreto", agora, está disponível em potinhos de 250ml.

Versões da história

Para você que pensa que o hambúrguer foi criado nos Estados Unidos, não foi. Ainda que o país tenha sua identidade ligado ao burger. Na verdade, a origem do hambúrguer é incerta, daí os inúmeros mitos e histórias contadas por aí.

Fala-se que ele surgiu entre povos antigos da Ásia Ocidental. Os Tártaros, uma das principais tribos dos povos Mongóis, ainda no século 13, seriam os primeiros consumidores da carne amassada e modelada em formato de uma bola achatada, que era consumida dentro do pão. Alimento prático para as tropas que invadiam a Europa naquele século.

Pesquisadores indicam também que, no século 17, viajantes alemães levaram essa ideia para açougues da cidade de Hamburgo, que desenvolveram técnicas para moer a carne.

Mas a fama se deu mesmo quando o hambúrguer chegou aos EUA, ainda no século 17, levado pelos imigrantes da Alemanha, claro, da região de Hamburgo. Fez sucesso o bife de carne moída e temperada. Os primeiros a provar, os marinheiros americanos, teria batizado o hambúrguer de hamburg steak.

E a partir do século 19, com a explosão industrial nos EUA, o hambúrguer disseminou, uma refeição prática, rápida e barata para alimentar a grande massa de trabalhadores. E seu consumo não parou mais e em todas as esferas da sociedade, com receitas do mais simples, clássico e tradicional aos famosos hambúrgueres gourmets, mais sofisticados, e nas mais diversas versões. Indo além das redes de fast food, mas também em receitas caseiras e artesanais.

