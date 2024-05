Ele é quase unanimidade. Quem não gosta de um hambúrguer? Mesmo que não seja um hábito? Mas em uma comemoração, no lanche rápido, para acalmar a fome na saída de um show, depois de uma balada... Enfim, ele cai bem em várias ocasiões. Ele é tão apreciado que ganhou uma data para chamar de sua: 28 de maio é o Dia Mundial do Hambúrguer.

Ele atende a tantos paladares que, hoje, o hambúrguer é considerado um dos pratos preferidos dos brasileiros, de acordo com a pesquisa da Kantar: mais de 174 mil hambúrgueres são consumidos semanalmente no país.

E não se engane. Sua origem não é norte-americana, mas foi lá que o hambúrguer ganhou popularidade e inúmeras versões. O hambúrguer descobriu a América na segunda metade do século 19, trazido pelas levas de imigrantes alemães embarcados no porto de Hamburgo, razão pela qual seu primeiro nome no Novo Mundo foi hamburgo.

Conforme os pesquisadores, a versão atual do hamburguer está ligada ao Império Mongol, fundado por Genghis Khan no século 12. Já no século 13, os herdeiros de Genghis tinham a tradição de moer as carnes mais duras de comer.

Ou seja, não foram os norte-americanos, nem os alemães que inventaram o hambúrguer. Talvez o correto seria apontar como origem quando começou o hábito de triturar a carne para torná-la digerível, o que remonta dos ancestrais, anteriores ao Homo erectus, há 2 milhões de anos.



Hambúrguer no pão brioche

E para celebrar a data, a chef e coordenadora do curso de gastronomia da Estácio BH, Larissa Fernandes, ensina uma receita clássica do sanduíche, que usa o pão brioche para dar um toque especial de leveza e aroma.

Ingredientes

2 unidades de pão brioche

2 rodelas de tomate

2 folhas de alface americano

2 fatias de queijo cheddar

4 fatias de bacon

Manteiga

Para o blend bovino (rendimento 2 unidades de 150g cada):

300 g de carne bovina moída

90 g de carne bovina moída de maçã de peito

Sal e pimenta do reino a gosto

Para o molho especial:

100 ml de leite

1/2 l de óleo de soja

1/4 de cebola

1/4 maço de salsinha sem talos

1/2 limão

Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparo do blend:

Misture as carnes. Faça duas bolinhas de 150g cada. Modele bem as duas bolinhas batendo de uma mão a outra para retirar todo ar de dentro delas. Achate e modele em formato de hambúrguer. Tempere com sal e pimenta no momento de passar as carnes

Modo preparo do molho especial:

Em um mixer ou liquidificador, adicione o leite, a cebola, a salsinha, o sal e a pimenta e bata. Experimente o sabor e caso seja necessário, ajuste o tempero. Com o mixer ou liquidificador ligado, vá adicionando o óleo em fios até engrossar em ponto de maionese. Por último, ainda batendo, adicione o suco do limão e leve para resfriar antes de servir.

Finalização:

Aqueça uma frigideira e passe manteiga e sele os pães. Reserve

Sele o bacon. Reserve

Coloque um fio de óleo e sele os hambúrgueres até o ponto desejado e coloque por cima a fatia de queijo e tampe para derreter

Montagem:

Na base do pão, coloque o molho, o hambúrguer com o queijo, 2 fatias de bacon, uma rodela de tomate, 1 folha de alface e tampe o pão. Pronto! Agora é só se deliciar com mais molho servido à parte.